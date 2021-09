Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, na een rally in de vorige sessie waarbij Brent-olie op zijn hoogste slotkoers in bijna drie jaar noteerde.

De prijs voor een vat WTI-olie sloot op weekbasis 2,8 procent hoger.

"De prijsstijging werd mogelijk gemaakt door een beperkt aanbod in combinatie met een robuuste vraag, waardoor de oliemarkt merkbaar verkrapt", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank.

Het Bureau of Safety and Environmental Enforcement schatte donderdag dat circa 16,2 procent van de Amerikaanse olieproductie in de Golf, goed voor circa 294.414 vaten productie per dag, nog steeds gesloten is, nadat orkaan Ida op 29 augustus aan land kwam aan de kust van Louisiana. Ondertussen is de raffinaderij-activiteit sneller hersteld dan de productie, merkten analisten op.

Perbureau Reuters meldde eerder deze week dat leden van de OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, moeite hebben met het opvoeren van de productie, nadat ze overeenkwamen om vanaf augustus te beginnen met het verder versoepelen van de productiebeperkingen.

Oliedienstverlener Baker Hughes meldde vrijdag dat het aantal actieve Amerikaanse boorplatforms dat naar olie boort deze week met 10 is gestegen naar een totaal van 421 platforms, na de twee voorgaande weken ook al gestegen te zijn vanwege het herstel van de activiteiten in de Golf van Mexico in de nasleep van orkaan Ida.

Het totaal aantal actieve platforms, inclusief die voor gasboringen, steeg met negen tot 521 platforms.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,9 procent, ofwel 0,68 dollar, hoger op 73,98 dollar op de New York Mercantile Exchange.