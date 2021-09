Wall Street koerst af op vlak slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag vlak met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 4.447,34 punten, de Dow Jones index noteerde 0,1 procent lager op 34.747,57 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 15.010,76 punten.

De markt volgt met argusogen de richting van de obligatierendementen, die naar het hoogste niveau klommen in meerdere maanden, vanwege de zorgen over de toekomst van vastgoedgigant China Evergrade Group.

"Er is een groeiend gevoel dat er een pullback wacht", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. "De markt is op dit moment kwetsbaar voor elke schok, aangezien de groei vertraagd en de waarderingen er [te] hoog uitzien", zei Shah.

De markt vreest dat een mogelijk instorting van de Chinese vastgoedgigant, vanwege zijn zware schuldenlast, zou kunnen overslaan naar de wereldwijde markten en de toch al sombere vooruitzichten voor de wereldwijde groei verder onder druk zou kunnen zetten.

"Het is één van de grootste bedrijven in de op één na grootste economie ter wereld en als iets de Chinese groei naar beneden haalt, zal de wereldwijde groei ook afnemen", zei Shah.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat in augustus in de VS 1,5 procent meer eengezinswoningen zijn verkocht. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg tot 740.000 stuks.

De euro/dollar noteerde op 1,1720. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1722 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1736 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,0 procent hoger.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten slechts de nieuwe woningverkopen in augustus geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Nike heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt, maar de omzet steeg veel minder hard dan in de drie maanden ervoor. Dat bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van het Amerikaanse sportkledingbedrijf. In de verslagperiode steeg de omzet van 10,6 miljard naar 12,2 miljard dollar. De omzetgroei van 16 procent was fors lager dan de groei van 96 procent in het vierde kwartaal. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden een omzet van 12,48 miljard dollar. Het aandeel daalde 6,2 procent.

Costco Wholesale heeft in het afgelopen kwartaal van zijn afgelopen boekjaar een hogere winst en omzet behaald. Dit meldde de Amerikaanse groothandelsketen donderdagavond. In het kwartaal steeg de nettowinst van 1,39 miljard naar 1,67 miljard dollar. Per aandeel verbeterde de winst van 3,13 naar 3,76 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 3,57 dollar per aandeel. De omzet verbeterde in het afgelopen kwartaal van 53,38 miljard naar 62,68 miljard dollar en dat was beter dan de 61,41 miljard dollar waar de markt op rekende. Het aandeel won 3,1 procent.

Uitgever Meredith Corp wordt mogelijk overgenomen door InterActiveCorp, meldde de Wall Street Journal. Het aandeel Meredith Corp, dat onder meer People Magazine uitgeeft, steeg 24,9 procent.

Onder druk van Beijing verkoopt Alibaba een minderheidsbelang van 5 procent in Mango Excellent Media. Alibaba verloor 4,1 procent.

Roku daalde 4,3 procent, na een adviesverlaging bij Wells Fargo.