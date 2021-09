AEX met horten en stoten verder omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week verder gestegen, ondanks een dip richting het weekend. Bij een slot van 791,45 punten op vrijdag wist de AEX op weekbasis een bescheiden 0,3 procent te winnen. Vorige week sloot de hoofdindex nog op 789,49 punten.

"Het Damrak stuitert verder door", merkte beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital op. Hij wijst op de "eeuwige dooddoener" dat er voor de markt momenteel geen andere alternatieven zijn dan de aandelenmarkt.

De AEX wist deze week voor het eerst door de grens van 800 punten heen te gaan. Analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets heeft nog altijd het lange termijn koersdoel op 900 punten voor de AEX.

Markten opgeschrikt door problemen Chinees vastgoedbedrijf

De markten werden deze week wel opgeschrikt door de problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Evergrande kampt met een immense schuld van ongeveer 300 miljard dollar, terwijl de overheid vooralsnog niet de reikende hand lijkt te willen bieden, hoewel marktkenners wel denken dat Beijing een 'Lehman'-moment zal willen voorkomen.

"Intern zeggen we: het is altijd beter om een ballon langzaam te laten leeglopen dan hem te laten knappen", aldus vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor.

Hij verwacht dat de schade niet zozeer wereldwijd zal zijn, maar vooral in China gevoeld zal worden. Een renteverlaging door de Chinese centrale bank, om dat effect te compenseren, lijkt dan ook aannemelijk, volgens de vermogensbeheerder.

Het bedrijf heeft inmiddels een rentebetaling van meer dan 80 miljoen dollar gemist. Deze moet binnen dertig dagen alsnog worden voldaan, anders is sprake van een default.

"Het is nu de vraag of Beijing zal interveniëren of niet. Ofwel, staat er een turbulent faillissement voor de deur, of maakt Beijing van de situatie gebruik om bijvoorbeeld het bedrijf te nationaliseren en te splitsen", schetste beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx diverse scenario's.

Bank of America verwacht dat de problemen rond Evergrande uitiendelijk op een ordelijke manier worden afgewikkeld, maar de risico's voor de Chinese economie nemen hierdoor wel toe. Van een 'Lehman moment' is volgens Natixis geen sprake.

Fed lijkt in november te gaan taperen

Woensdag maakte de Fed haar rentebesluit bekend. De belangrijkste rente en het maandelijkse opkoopprogramma werden gehandhaafd. Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe waren vooral de economische vooruitzichten van de Fed en de nieuwe dot plot interessant.

Uit de dot plot bleek dat gemiddeld één renteverhoging in 2022 wordt verwacht. Verder start de Fed mogelijk in november met taperen, oftewel het afbouwen van de maandelijkse opkopen.

Volgens Sammani was het vooral opvallend dat voorzitter Jerome Powell in zijn toelichting aangaf dat het afbouwen van het opkoopprogramma medio 2022 kan zijn voltooid. De markt rekent juist op een meer geleidelijke afbouw.

"Dit laat een gat van ongeveer twee kwartalen tussen het eind van QE en het eind van het jaar, wat voldoende ruimte moet zijn voor een renteverhoging tegen het eind van 2022", aldus Sammani.

Dat de Fed waarschijnlijk eind dit jaar minder gaat stimuleren, wordt door beleggers "verrassend goed" opgepakt, vindt investment manager Simon Wiersma van ING.

Andere centrale banken verrassen

Deze week stonden ook het Britse, Noorse en Turkse rentebesluit op de agenda. De Noorse centrale bank verhoogde de rente, de Turkse centrale bank verlaagde die en de Bank of England handhaafde zijn monetaire beleid.

De Britse centrale bank stelde dat de argumenten om het monetaire beleid in de komende periode bescheiden te verkrappen sterker zijn geworden, op basis van sommige ontwikkelingen sinds het rapport van augustus. Er blijven echter aanzienlijke onzekerheden en daarom blijft de centrale bank de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals werkloosheid en het doorberekenen van loonsverhogingen, nauwlettend volgen.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees erop dat hoewel een renteverhoging van de Norges Bank was voorspeld, de beleidsmakers de markten toch wisten te verrassen met de forward guidance. De Noorse centrale bank verwacht de rente sneller te verhogen dan eerder gedacht en een volgende verhoging vindt vermoedelijk in december plaats.

De renteverlaging van de Turkse centrale bank was verrassend. Er was geen actie verwacht. De markten vrezen echter al langer dan de centrale bank zal zwichten voor de druk van de Turkse president Erdogan, die de voorkeur heeft aan ultralage rentes.

De Turkse lira ging na het rentebesluit onderuit en noteerde vrijdag op 0,1128 dollar waardoor de Turkse munt op weekbasis zo'n 2,5 procent aan waarde verloor.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1716 en daarmee op weekbasis licht lager, terwijl een vat WTI-olie op weekbasis zo'n 2,5 procent duurder werd en vrijdag rond 74 dollar handelde.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Shell, met een koerswinst van bijna 5 procent. Shell verkoopt de bezittingen in het Permian Basin voor 9,5 miljard dollar aan ConocoPhillips. Van dit bedrag wil Shell 7,0 miljard dollar laten terugvloeien naar zijn aandeelhouders.

ArcelorMittal en Just Eat Takeaway belandden deze week onderaan in de AEX, met verliezen van 5 tot zelfs 11 procent. Mittal staat net als andere grondstoffenfondsen onder druk nu China bereid lijkt om de eigen strategische reserves aan te zullen spreken. "Ook in China wil men inflatie vermijden", aldus Van Deijck. "Maar ook hier blijven de vooruitzichten onveranderd: de vraag blijft de komende jaren hoog."

Air France-KLM was koploper in de AMX met een plus van ruim 15 procent, terwijl Alfen de rij sloten met een verlies van 5 procent. De VS kondigden recent aan vanaf begin november gevaccineerde reizigers uit de EU en het Verenigd Koninkrijk weer toe te laten. Ook heeft de Nederlandse overheid besloten om de eerdere quarantaineplicht voor gevaccineerde reizigers uit de VS weer op te heffen, zo liet KLM weten.

OCI steeg op weekbasis meer dan 7 procent. Volgens JPMorgan worden chemiebedrijven geconfronteerd met hoge energieprijzen. OCI is echter goed gepositioneerd meent de bank.

Aperam en AMG daalden zo'n 4 procent. Intertrust ging er ruim 6 procent op vooruit. Uit een melding bij de AFM bleek dat Teleios Capital Partners een aanzienlijk groter belang in Intertrust heeft gemeld. Teleios meldde een kapitaalbelang van 10,08 procent. Dat was voorheen 5,03 procent.

Bij de smallcaps steeg Accsys deze week bijna 4 procent. Grootste daler in de AScX was Avantium, dat zo'n 4 procent verloor.

DGB steeg deze week een bescheiden procent. Nigel Farage heeft voor het eerst een belang in DGB Group gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 15 september 2021. Farage meldde een kapitaalbelang van 8,77 procent met eenzelfde stemrecht. Dit belang wordt rechtstreeks potentieel gehouden. "De aandelenopties hebben een uitoefenprijs van 1,50 euro en zijn pas uitoefenbaar als de koers van het aandeel DGB 20 euro heeft bereikt." De aandelenopties hebben geen vervaldatum. Farage werd eerder dit jaar benoemd tot lid van de raad van advies van DGB.

Universal Music Group debuteerde op het Damrak. De beursdebutant, een afsplitsing van Vivendi, sloot vrijdag op 23,45 euro. De uitgifteprijs lag dinsdag op 18,50 euro. Een andere nieuweling, Majorel, verging het minder goed. Aandelen van deze callcenter-jointventure gingen vrijdagochtend voor 33,00 euro per stuk naar de beurs. Aan het einde van de handelsdag noteerde het aandeel op 31,20 euro.

Gilde Equity Management heeft DPA Group volledig overgenomen voor 79,8 miljoen euro. De overname werd op 16 juli goedgekeurd door de aandeelhouders. DPA wordt geliquideerd. Het aandeel verloor ruim 90 procent op weekbasis.