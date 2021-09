Video: zwakte AEX van korte duur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De zwakte in de AEX Index was van korte duur en het meest waarschijnlijke scenario is een uitbraak boven de 804 punten. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING vrijdagmiddag voor de camera van ABM Financial News. "Deze week was nog een keer de perfecte bevestiging waarom je niet short moet zitten in die AEX index", aldus Van den Akker. Wat rest na alle volatiliteit is volgens de technisch analist een trading range tussen grofweg 778 en 804 punten. De uitbraak uit deze range bepaalt de nieuwe richting voor de markt. Tot die tijd kunnen de koersbewegingen scherp zijn zonder duidelijke richting, waarschuwt de analist. "We verwachten dat de uitbraak aan de bovenkant van deze range op 804 punten gaat plaatsvinden", aldus Van den Akker. "Voor een top heb je euforie nodig", en die ziet de analist nog onvoldoende. Klik hier voor: zwakte AEX van korte duur Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.