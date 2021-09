AEX met verlies het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is met rode cijfers het weekend ingegaan. Bij een slot van 791,45 punten daalde de AEX vrijdag 1,1 procent. Donderdag wist de hoofdindex nog de mijlpaal van 800 punten te bereiken.

Op weekbasis bleef een bescheiden winst van 0,3 procent over, ondanks de zorgen over de noodlijdende vastgoedontwikkelaar Evergrande uit China en de verwachting dat de Federal Reserve spoedig begint met het dichtdraaien van de geldkraan.

"Dat de Fed waarschijnlijk eind dit jaar minder gaat stimuleren, wordt door beleggers verrassend goed opgepakt", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

Het negatieve sentiment vrijdag werd dan ook meer veroorzaakt door de problemen bij Evergrande. Het bedrijf heeft inmiddels een rentebetaling van meer dan 80 miljoen dollar gemist. Deze moet binnen dertig dagen alsnog worden voldaan, anders is sprake van een default.

"Het is nu de vraag of Beijing zal interveniëren of niet. Ofwel, staat er een turbulent faillissement voor de deur, of maakt Beijing van de situatie gebruik om bijvoorbeeld het bedrijf te nationaliseren en te splitsen", schetste beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx diverse scenarios.

Bank of America verwacht dat de problemen rond Evergrande op een ordelijke manier worden afgewikkeld, en dus geen Lehman moment is, maar de risico's voor de Chinese economie nemen hierdoor wel toe.

De analisten zien tegelijkertijd dat de impuls van het heropenen van de mondiale economie na de coronacrisis afneemt en stellen dat de piek in de macrocyclus achter ons ligt. Dit is nadelig voor de aandelenmarkten, waardoor Bank of America zijn advies voor Europese aandelen handhaaft op Neutraal.

Verstraete waarschuwde dat een volgend thema voor de beurzen weleens het Amerikaanse schuldenplafond kan zijn.

"Dit plafond is nu quasi bereikt en de VS zitten bijna zonder geld. De Democraten willen een verhoging van het schuldplafond waardoor de overheid weer obligaties kan uitgeven, maar de Republikeinen houden voorlopig de boot af", aldus de beleggingsspecialist, die wees op de waarschuwing van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen dat er een historische economische crisis kan ontstaan wanneer de VS niet kan voldoen aan haar financiële verplichtingen.

"Volgens schattingen zit de VS midden oktober zonder geld. Dit kan de nieuwe driver worden voor de aandelenmarkt de komende maanden, zowel positief als negatief", aldus Verstraete.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in september is verslechterd. Verder waarschuwde onderzoeksinstituut Ifo dat de Duitse economie dit jaar minder sterk zal groeien dan eerder gedacht, onder meer vanwege de impact van het coronavirus.

De nieuwe woningverkopen in de VS stegen in augustus sterker dan verwacht op maandbasis, maar op jaarbasis was sprake van een stevige daling.

Het muntpaar euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1710. De WTI-olieprijs steeg een half procent tot net onder 74 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de vrijwel volledig roodgekleurde hoofdaandelen sloot Randstad meer dan 3 procent lager. Het aandeel noteerde vrijdag ex-dividend. Just Eat Takeaway was hekkensluiter met een verlies van ruim 4 procent.

Te midden van een vrijwel volledig rode AEX deden financials wel goede zaken. Aegon steeg 2 procent en ING op gepaste afstand bijna een half procent.

In de AMX won OCI ruim 2 procent. Het aandeel zit al een tijdje in de lift. Alfen sloot de rij met een verlies van dik 4 procent, terwijl Air France-KLM bovenaan stond met een winst van ruim 3 procent.

In de AScX ging Ajax aan kop, met een winst van meer dan 2 procent. Hekkensluiter was Vivoryon, dat zo'n 4 procent daalde.

Beursdebutant Majorel daalde op de eerste beursdag in Amsterdam ruim 6 procent tot 31,00 euro. De uitgifteprijs lag op 33,00 euro.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent lager.