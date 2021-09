RoodMicrotec gevrijwaard van proceskosten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec is conform een uitspraak van de rechter vrijgesproken van betaling van de proceskosten die voortvloeien uit een geschil met een debiteur dat dateert uit 2019. Dit maakte RoodMicrotec vrijdagmiddag bekend. Conform de uitspraak moet de debiteur de proceskosten vergoeden. Deze partij werd in augustus 2019 in het gelijk gesteld en een schadevergoeding in het vooruitzicht gesteld van 5.000 euro, waarna deze partij in beroep ging. Financiële details werden door RoodMicrotec vrijdag niet vermeld. Bron: ABM Financial News

