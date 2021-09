Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een rode opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq een half tot 0,7 procent lager.

Donderdag sloten de beurzen nog overtuigend in het groen, ondanks het vooruitzicht dat de Federal Reserve zijn stimuleringsmaatregelen in november mogelijk begint terug te draaien, waarna de belangrijkste rente mogelijk volgend jaar wordt verhoogd.

Op weekbasis staan de S&P en Nasdaq in het rood en de Dow vlak. Niet zozeer vanwege het rentebesluit van de Fed, maar vooral de problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande baren de markten zorgen. Vrijdag verloor het aandeel Evergrande in Hongkong zo'n 12 procent nadat een deadline voor een rente-aflossing van 83,5 miljoen dollar niet werd gehaald.

"Het is één van de grootste bedrijven in de tweede economie van de wereld en als iets de Chinese groei onderuit haalt, dan zal dit de mondiale groei ook onderuit halen", volgens marktstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors.

"De markten zijn zeer gevoelig voor een schok nu de groei vertraagt en de rek er wel uit is qua aandelenwaarderingen", aldus Shah.

Op macro-economisch vlak is er vrijdag aandacht voor de nieuwe woningverkopen in de VS in augustus. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees verder op een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell.

De euro/dollar noteert vrijdagmiddag licht lager op 1,1717. Een vat WTI-olie schommelt tussen winst en verlies rond de 73 dollar. Cryptomunten stonden onder druk nadat bekend werd dat de Chinese centrale bank nieuwe maatregelen neemt om de risico's van de handel in cryptomunten te verkleinen.

Bedrijfsnieuws

Nike heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt, maar de omzet steeg veel minder hard dan in de drie maanden ervoor. Dat bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van het Amerikaanse sportkledingbedrijf. In de verslagperiode steeg de omzet van 10,6 miljard naar 12,2 miljard dollar. De omzetgroei van 16 procent was fors lager dan de groei van 96 procent in het vierde kwartaal. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden een omzet van 12,48 miljard dollar. Nike lijkt vrijdag 5 procent lager te openen.

Costco Wholesale heeft in het afgelopen kwartaal van zijn afgelopen boekjaar een hogere winst en omzet behaald. Dit meldde de Amerikaanse groothandelsketen donderdagavond. In het kwartaal steeg de nettowinst van 1,39 miljard naar 1,67 miljard dollar. Per aandeel verbeterde de winst van 3,13 naar 3,76 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 3,57 dollar per aandeel. De omzet verbeterde in het afgelopen kwartaal van 53,38 miljard naar 62,68 miljard dollar en dat was beter dan de 61,41 miljard dollar waar de markt op rekende. Het aandeel Costco lijkt vrijdag een half procent hoger te openen.

Uitgever Meredith Corp wordt mogelijk overgenomen door InterActiveCorp, meldde de Wall Street Journal. In de voorbeurshandel stijgen de aandelen van Meredith Corp, dat onder meer People Magazine uitgeeft, met ruim 23 procent.

Onder druk van Beijing verkoopt Alibaba een minderheidsbelang van 5 procent in Mango Excellent Media. Het aandeel Alibaba gaat een 2 procent lagere opening tegemoet.

Aandelen van mediabedrijf Roku staan voorbeurs bijna 3 procent lager na een adviesverlaging bij Wells Fargo.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,2 procent bij een slot van 4.448,98 punten, de Dow Jones index won 1,5 procent op 34.764,82 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger bij een slotstand van 15.052,24 punten.