China wil cryptovaluta verder aan banden leggen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Chinese centrale bank heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de risico's van de handel in cryptomunten te verkleinen. De People's Bank of China wees op de ongekende vlucht die de handel in crypto heeft genomen, en welke risico's dit met zich meebrengt voor de economie en de financiële stabiliteit. De centrale bank noemde in dit licht onder meer gokken, illegale praktijken en witwassen. De centrale bank stelde dat virtuele munten niet dezelfde juridische status hebben als officiële valuta. "Ze zijn niet legaal en mogen niet worden gebruikt als valuta", aldus de centrale bankiers. Wie zich inlaat met deze handel, kan rekenen op een onderzoek. De People's Bank of China wil een mechanisme lanceren om de handel in crypto's aan te pakken. Banken wordt verboden om een rekening te verstrekken aan mensen en bedrijven die zich bezighouden met cryptohandel. Ook mogen zij geen transacties voor hen verrichten. Internetbedrijven wordt verboden om voor crypto-aanbieders reclame te maken en buitenlandse aanbieders van cryptodiensten moeten worden geweerd. Tot slot benadrukte de centrale bank "dat het hard zal optreden" als de regels worden overtreden. Na de publicatie van de People's Bank of China kwamen cryptomunten onder druk te staan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.