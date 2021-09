Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager en doen een stapje terug na het herstel van de afgelopen handelsdagen. Beleggers lijken het risico van besmettingsgevaar door het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande wat minder hoog in te schatten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,6 procent op 462,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.523,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,8 procent met een stand van 6.647,69 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,2 procent naar 7.062,64 punten.

De Duitse ondernemer had er in september minder vertrouwen in dan in augustus, zo meldde het Duitse onderzoeksinstituut Ifo vrijdag.

Het enige cijfer dat vrijdag nog naar buiten komt, betreft de verkoop van nieuwe woningen in augustus in de Verenigde Staten.

Sprekers zijn vandaag bestuurslid van de Europese Centrale Bank Philip Lane, voorzitter van de Fed van Kansas City Esther George en van Atlanta Raphael Bostic. Verder is Powell met de vice-voorzitter van de Fed Richard Claride aanwezig bij een bijeenkomst omtrent het hersteltraject na de pandemie. De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt de leiders van de Quadrilaterial Security Dialogue India, Australië en Japan.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0, procent in het groen op 73, dollar, terwijl voor een november-future Brent 77, dollar werd betaald, een winst van 0, procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1735. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1740 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1745 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Maaltijdbezorger Delivery Hero is van plan om te investeren in flitsbezorger Gorillas Technologies. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Naar verluidt doet Delivery Hero voor ongeveer 200 miljoen dollar mee met een investeringsronde van circa 1 miljard dollar. Na deze ronde zou de waardering van Gorillas op circa 3 miljard dollar liggen. De koers van het aandeel Delivery Hero noteerde 1,2 procent lager.

De beurzen van Parijs en Frankfurt laten meer rood zien dan in de voorgaande dagen. In Parijs noteert circa driekwart van de aandelen in het rood en in Frankfurt de helft van de hoofdaandelen. In Parijs was de koers van het aandeel Kering onderhevig aan de sterkste daling met een verlies van 2,2 procent, in Frankfurt was de koers van Adidas dat met een verlies van 3 procent.

In Londen viel AstraZeneca op met een koerswinst van 2,2 procent. Rolls-Royce steeg zelfs 2,6 procent en TUI 3 procent. Maar net als op de beurzen op het Europees vasteland noteerden de meeste aandelen in de Britse hoofdstad lager. Rentokil leverde met 2,8 procent het meest in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag 1,2 procent bij een slot van 4.448,98 punten, de Dow Jones index won 1,5 procent op 34.764,82 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger bij een slotstand van 15.052,24 punten.