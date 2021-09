Valuta: weinig opwaarts potentieel voor dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag iets ruimer boven de 1,1700 dollar dan een dag eerder en lijkt voorlopig weinig aanleiding te hebben van dat niveau af te wijken.

"Daarmee is de markt voorlopig stabiel en afwachtend", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De dollar wordt her en der nog wel gezien als een veilige haven, maar wij denken dat het opwaarts vermogen van de munt in dat licht beperkt is. Evergrande is een dossier van formaat, maar wij denken dat Beijing het vastgoedconcern niet laat klappen, waarmee het risico voor de valutamarkt in dat geval beperkt blijft", aldus Boele.

Boele stond vrijdag nog even stil bij het rentebesluit van de Bank of England van donderdag. "Beleggers gaan er vanuit dat de centrale bank de rente halverwege 2022 gaat verhogen. Wij zijn van mening dat dat pas in 2023 zal gebeuren. Maar we denken wel dat de Bank of England de rente vóór de Fed verhoogt. Beleggers hebben het Britse pond van de hand gedaan, omdat ze minder positief waren in het algemeen. Een verkrappingsgezinde centrale bank zal waarschijnlijk zorgen voor een verdere stijging van het pond", aldus de valutaspecialist.

Daarmee lijkt een renteverhoging in de Verenigde Staten in de visie van ABN AMRO in 2022 niet waarschijnlijk. "Een eerste richtpunt is nu het banenrapport van de VS over september. Mocht dat tegenvallen dan denken we dat dat tapering niet in gevaar brengt, maar een renteverhoging in elk geval niet vervroegt. In de persconferentie van woensdag zei Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell dat het moment om te taperen niet als signaal moet worden gezien voor de eerste renteverhoging", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

De inflatie van Japan over augustus sloot in de verste verte niet aan op hetgeen de centrale bank van het land nastreeft. "Er zijn twee belangrijke drijfveren die de koers van de Japanse yen beïnvloeden. Ten eerste is er vraag naar veiligehavenmunten. Ten tweede stijgen de rentes op staatspapier harder in andere landen dan in Japan. Het verslechterende beleggersklimaat heeft de yen gesteund. Maar zodra dit weer verbetert en rentes in andere landen oplopen dan zal de yen dalen", aldus Boele.

De Duitse ondernemer had er in september minder vertrouwen in dan in augustus, zo meldde het Duitse onderzoeksinstituut Ifo vrijdag.

Het enige cijfer dat vrijdag nog naar buiten komt betreft de verkoop van nieuwe woningen over augustus in de Verenigde Staten.

Sprekers zijn vandaag bestuurslid van de Europese Centrale Bank Philip Lane, voorzitter van de Fed van Kansas City Esther George en van Atlanta Raphael Bostic. Verder is Powell met de vice-voorzitter van de Fed Richard Claride aanwezig bij een bijeenkomst omtrent het hersteltraject na de pandemie. De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt de leiders van de Quadrilaterial Security Dialogue India, Australië en Japan.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1736 dollar. De Europese munt noteerde eveneens onveranderd op 0,8558 Britse pond. Het Britse pond noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,3713 dollar.