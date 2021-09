Randstad bungelt onderaan vrijwel roodgekleurde AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager, na een flinke opleving in de afgelopen dagen. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,5 procent tot 796,34 punten.

Ondanks de verliezen vanochtend, staat de AEX op weekbasis wel hoger, net als veel andere Europese beurzen. "Een scenario dat op maandag nog onwaarschijnlijk leek, toen de zorgen over een mogelijk faillissement van Evergrande leidden tot een flinke verkoopdruk op de beurzen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Vanochtend hebben deze zorgen weer wat de overhand, zo merkte Hewson op, nu de deadline nadert voor Evergrande om enkele rentebetalingen te doen. "Daarover is nog geen update gegeven." Volgens Hewson breekt er nu een periode van dertig dagen aan, waarin er geen faillissement uitgesproken kan worden. "Chinese toezichthouders zullen zo'n situatie willen voorkomen", aldus de analist, die opmerkte dat Evergrande binnen deze periode wel moet aflossen.

Investment manager Simon Wiersma van ING vulde aan dat het vastgoedbedrijf donderdag een rentebetaling van ruim 80 miljoen dollar had moeten doen. "Als die betaling niet alsnog binnen 30 dagen plaatsvindt, is er sprake van wanbetaling", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1736. De olieprijzen stegen licht.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de nieuwe woningverkopen in de VS in augustus. Vanochtend werd al bekend dat de Duitse economie dit jaar nog meer in omvang zal terugvallen dan in een eerdere raming al werd aangenomen. Voor dit jaar gaat het Ifo nu uit van een krimp van de Duitse economie met 5,4 procent tegen een verwachte krimp met 4,2 procent in een eerdere raming. Voor 2021 wordt nu een groei voorzien van 4,7 procent tegen een eerder ingeschatte groei van 5,8 procent. Voor 2022 raamt het Ifo de groei op 2,7 procent.

Het Ifo schat de negatieve impact van COVID-19 op de Duitse economie nu groter in dan eerder dit jaar.

De Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is in september gedaald, maar iets minder hard dan verwacht. De index daalde naar 98,8. Er was door economen vooraf gerekend op een indexstand van 98,5. In augustus noteerde de index op 99,6.

Stijgers en dalers

Onder de vrijwel volledig roodgekleurde hoofdaandelen noteerde Randstad onderaan met een verlies van 2,8 procent. Het aandeel noteert ex-dividend. ASMI verloor daarnaast 2,1 procent. Aegon won juist 1,2 procent en indexzwaargewicht Royal Dutch Shell steeg licht.

In de AMX won OCI 1,4 procent. Het aandeel zit al een tijdje in de lift. Alfen verloor 1,9 procent.

In de AScX verloor Accell 1,7 procent. TomTom steeg met 2,9 procent.

Beursnieuweling Majorel daalde op de eerste beursdag in Amsterdam met ruim zes procent. De beursgang werd nochtans meerdere keren overschreven.