Duits ondernemersvertrouwen gedaald

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is in september gedaald, maar iets minder hard dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het onderzoeksinstituut Ifo. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde naar 98,8 in september. Er was door economen vooraf gerekend op een indexstand van 98,5. In augustus noteerde de index op 99,6. De deelindex voor de huidige situatie daalde naar 100,4 en voor de toekomstige ontwikkeling naar 97,3. Bron: ABM Financial News

