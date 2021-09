Neutrale start AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent. Donderdag eindigde de AEX nog 1 procent hoger op 800,61 punten, na het verteren van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De Fed opende de deur naar het afbouwen van de monetaire verruiming door aan te geven dat de economie verder aansterkt en steeds dichter bij de doelstellingen van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit komt. De aandelenmarkten stuiteren verder door, merkte beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital op. "Blijkbaar was dit [het Fed-rentebesluit] wat de markt wilde horen", zei hij, eraan toevoegend dat hij de stijging ook niet helemaal kon verklaren. Hij wijst op de "eeuwige dooddoener" dat er voor de markt momenteel geen andere alternatieven zijn dan de aandelenmarkt. Liquiditeiten aanhouden kost tegenwoordig geld en de rendementen op obligaties zijn overwegend minimaal, terwijl de vastgoedprijzen wereldwijd de laatste jaren extreem hard zijn gestegen. Op Wall Street koerste hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond met een winst van 1,2 procent overtuigend hoger, terwijl in Azië vanochtend de meeste aandelenbeurzen dichtbij huis blijven. De Nikkei index in Tokio is de uitzondering met een winst van 2 procent. De Japanse beurs was donderdag gesloten. Onzekerheid over de op instorten staande projectontwikkelaar Evergrande blijft echter boven de markt hangen. Donderdag kwam er meldingen binnen dat Evergrande niet aan zijn rente-verplichtingen heeft voldaan. Om een ‘default’ te voorkomen heeft een debiteur dan nog 30 dagen de tijd om alsnog aan zijn achterstallige verplichtingen te voldoen. De zakenkrant Wall Street Journal meldde donderdag op basis van bronnen dat de Chinese autoriteiten waarschuwingen hebben afgegeven dat partijen zich moeten voorbereiden op het omvallen van Evergrande. De projectontwikkelaar heeft circa 200.000 mensen in dienst en indirect werken er bijna 4 miljoen voor het bedrijf. De schuldenlast wordt geschat op ongeveer 300 miljard dollar. De Amerikaanse olie-future koerste donderdagavond1,5 procent hoger naar 73,30 dollar per vat en noteert daarmee rond het hoogste niveau van de afgelopen jaren. De olieprijzen profiteerden onder meer van een zwakkere dollar. Verder wees analist Louise Dickson van Rystad Energy op de leveringsproblemen in de Golf van Mexico in de nasleep van orkaan Ida. "Hoewel de olieproductie weer wordt opgestart, zullen er tot begin volgend jaar verstoringen zijn", aldus de analist. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de toonaangevende Duitse Ido-index, om tien uur, en ’s middag de nieuwe woningverkopen in de VS in augustus. Bedrijfsnieuws SBM Offshore kreeg een overbruggingskredietfaciliteit van 635 miljoen dollar voor de financiering van de bouw van FPSO Almirante Tamandaré. Heijmans is geselecteerd voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van geluidsschermen langs de A16 en N3, naast bouwlocatie Amstelwijck Noord in Dordrecht. Het project start medio oktober en heeft voor Heijmans een waarde van 19,2 miljoen euro. Majorel Group stelde de uitgifteprijs van zijn beursgang in Amsterdam vast op 33,00 euro per aandeel. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg donderdag 1,2 procent bij een slot van 4.448,98 punten, de Dow Jones index won 1,5 procent op 34.764,82 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger bij een slotstand van 15.052,24 punten. Bron: ABM Financial News

