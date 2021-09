'Delivery Hero investeert in flitsbezorger Gorillas' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Maaltijdbezorger Delivery Hero is van plan om te investeren in flitsbezorger Gorillas Technologies. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Naar verluidt doet Delivery Hero voor ongeveer 200 miljoen dollar mee met een investeringsronde van circa 1 miljard dollar. Na deze ronde zou de waardering van de flitsbezorger op circa 3 miljard dollar liggen. Momenteel woedt er een zware concurrentiestrijd tussen flitsbezorgers in de grote steden. Alleen al in Amsterdam zijn er sinds dit jaar 4 actief. Vorig jaar was dit concept nog vrijwel onbekend. Doordat flitsbezorgers nu nog supermarktprijzen rekenen, terwijl op dure binnenstedelijke locaties distributiecentra moeten worden gehuurd van waaruit de bezorgers met elektrische fietsen razendsnel de boodschappen bezorgen, is het bedrijfsmodel nog flink verlieslatend. Investeerders hopen op het winnende paard te wedden die het leeuwendeel van de markt naar zich toe kan trekken. Daarna zullen naar verwachting de prijzen- en bezorgkosten snel stijgen om het een winstgevend concept te maken. Traditionele supermarkten zoals Ahold Delhaize kijken op het vlak van flitsbezorging nog vanaf de zijlijn toe. Bron: ABM Financial News

