Omzet Nike stijgt minder hard

Beeld: Nike

(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten geboekt, maar de omzet steeg veel minder hard dan in de drie maanden ervoor. Dat bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van het Amerikaanse sportkledingbedrijf. In de verslagperiode die eindigde op 31 augustus, steeg de omzet van 10,6 miljard naar 12,2 miljard dollar. De omzetgroei van 16 procent was fors lager dan de groei van 96 procent in het vierde kwartaal. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden een omzet van 12,48 miljard dollar. De brutomarge verbeterde van 44,8 naar 46,5 procent. Onder de streep bleef op jaarbasis een 23 procent hogere winst over van 1,9 miljard dollar. De voorraden hadden een waarde van 6,7 miljard dollar. In de nabeurshandel verloor het aandeel 3 procent. Bron: ABM Financial News

