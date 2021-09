Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,2 procent bij een slot van 4.448,98 punten, de Dow Jones index won 1,5 procent op 34.764,82 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger bij een slotstand van 15.052,24 punten.

De aandelenmarkten hielden de opwaartse trend van woensdag vast, ondanks het vooruitzicht dat de Federal Reserve zijn stimuleringsmaatregelen in november mogelijk begint terug te draaien, waarna de belangrijkste rente mogelijk volgend jaar wordt verhoogd.

Het maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen wordt vooralsnog voortgezet maar de Fed opende woensdagavond de deur naar afbouwen door aan te geven dat de economie vooruitgang steeds dichter bij de doelstellingen van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit komt.

Als dit zich doorzet, zoals wordt verwacht, dan vindt de centrale bank een verlaging van het opkooptempo op korte termijn gerechtvaardigd. Voorzitter Jerome Powell zei dat de Fed het er over het algemeen over eens is dat taperen medio volgend jaar zou kunnen worden afgerond.

"Dat heeft de markt het vertrouwen gegeven dat de Fed niet zal toestaan dat de huidige inflatie zich verankert", zei marktanalist Joe Roe van Legal and General Investment Management. "Het meest interessante aan zowel de huidige verklaring als de laatste paar verklaringen is dat de Fed terugkomt van het idee dat ze de inflatie verder zullen laten oplopen voordat ze actie ondernemen", zei hij.

Volgens vermogensbeheerder Scott Ruesterholz van Insight Investment heeft de Fed met zijn duidelijke boodschap voorkomen dat er een nieuwe taper tantrum komt.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week met 16.000 aanvragen is gestegen tot 351.000, terwijl de markt rekende op een daling tot 320.000 aanvragen.

De Chicago Fed-index daalde in augustus van +0,75 tot +0,29. Daarmee wijst deze regionale index nog wel altijd op een bovengemiddelde groei.

Verder bleek uit inkoopdata dat de industrie en dienstensector in de VS in september minder hard is gegroeid. De samengestelde index daalde van 55,4 tot 54,5 en daarmee het laagste niveau in twaalf maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit verklaarde de daling onder meer door de aanhoudende problemen in de leveringsketen, hogere kosten als gevolg van de oplopende inflatie die worden doorberekend aan klanten en de opmars van de deltavariant van het coronavirus die met name merkbaar was in de dienstensector.

De index voor leidende indicatoren steeg met 0,9 procent tot een stand van 117,1. In juli steeg de index met 0,8 procent en in juni met 0,6 procent.

“Terwijl de Delta-variant – naast de toenemende inflatievrees – op korte termijn tegenwind zou kunnen veroorzaken voor de arbeidsmarkten en de vooruitzichten voor de consumentenbestedingen, is de trend in de LEI consistent met de robuuste economische groei in de rest aan het jaar", zei The Conference Board in een toelichting.

De euro/dollar noteerde donderdagavond 0,5 procent hoger op 1,1745. De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 73,30 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent duurder, onder meer dankzij de zwakkere dollar.

Bedrijfsnieuws



Blackberry sloot 11 procent hoger, nadat het Canadese bedrijf ondanks een oplopend nettoverlies en een daling van de omzet afgelopen kwartaal beter presteerde dan verwacht.

Salesforce.com won meer dan 7 procent, nadat de Amerikaanse specialist in cloud-software zijn omzetverwachtingen voor het lopende boekjaar opwaarts bijstelde en een positieve outlook afgaf voor volgend boekjaar, waarmee Salesforce de verwachtingen overtrof.

GE neemt voor 1,45 miljard dollar BK Medical over van Altaris Capital. Het aandeel GE steeg dik 4 procent.

Boeing heeft zijn 20-jarige prognoses voor de Chinese luchtvaartmarkt verhoogd en voorspelt dat het land tegen 2040 8.700 nieuwe vliegtuigen nodig heeft ter waarde van 1,47 biljoen dollar, om aan de stijgende vraag naar vliegreizen te kunnen voldoen. Het aandeel Boeing eindigde zo'n 2 procent hoger.

Dell Technologies start in november met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 5 miljard dollar. De computerspecialist voorziet tot en met 2026 een jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 4 procent en een groei van de aangepaste winst per aandeel met 6 procent. Het aandeel won ruim 3 procent.

Nike komt donderdag nabeurs met kwartaalcijfers. In aanloop steeg het aandeel ruim een procent.