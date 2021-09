Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 73,30 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent duurder. De olieprijzen profiteerden onder meer van een zwakkere dollar. Verder wees analist Louise Dickson van Rystad Energy op de leveringsproblemen in de Golf van Mexico in de nasleep van orkaan Ida die eind augustus aan land ging in Louisiana. "Hoewel de olieproductie weer wordt opgestart, zullen er tot begin volgend jaar onderbrekingen zijn", aldus de analist. Ook reageerden de oliemarkten positief op de dalende olievoorraden in de VS tot het laagste niveau sinds 2018. Volgens Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors blijven de perikelen rond het noodlijdende Evergrande echter een onzekere factor. Indien de problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar doorsijpelen in de Chinese economie, dan heeft dit mogelijk ook gevolgen voor de vraag naar olie. Voorlopig zijn de zorgen over een spillover-effect wat afgenomen, nu de Chinese centrale bank geld in het financiële systeem heeft gepompt. Volgens de vermogensbeheerder van Tyche Capital vormt ook de deltavariant van het coronavirus nog altijd een risico voor de energiemarkten. Bron: ABM Financial News

