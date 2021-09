Europese beurzen sluiten overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. Bij een slot op 467,50 punten steeg de Stoxx Europe 600 index 0,9 procent. De Duitse DAX won eveneens 0,9 procent tot 15.643,97 punten, de Franse CAC 40 eindigde 1,0 procent in het groen bij 6.701,98 punten en de Britse FTSE 100 sloot nipt 0,1 procent in het rood bij een slotstand van 7.078,35 punten.

Beleggers verwerkten donderdag het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdagavond verscheen. De Fed liet doorschemeren dat mogelijk in november wordt gestart met het afbouwen van de maandelijkse obligatie-opkopen. De belangrijkste rentes worden mogelijk volgend jaar verhoogd.

"[Voorzitter] Jerome Powell bevestigde dat taperen eraan zit te komen en eerder dan verwacht. de markt kiest er echter voor om zich te richten op het feit dat het monetaire beleid vooralsnog zeer accommoderend is", verklaarde ActivTrades-analist Pierre Veyret het sentiment.

Donderdag stonden ook het Britse, Noorse en Turkse rentebesluit op de agenda. De Noorse centrale bank verhoogde de rente, de Turkse centrale bank verlaagde die en de Bank of England handhaafde zijn monetaire beleid.

De Britse centrale bank stelde dat de argumenten om het monetaire beleid in de komende periode bescheiden te verkrappen sterker zijn geworden, op basis van sommige ontwikkelingen sinds het rapport van augustus. Er blijven echter aanzienlijke onzekerheden en daarom blijft de centrale bank de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals werkloosheid en het doorberekenen van loonsverhogingen, nauwlettend volgen.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees erop dat hoewel een renteverhoging van de Norges Bank was voorspeld, de beleidsmakers de markten toch wisten te verrassen met de forward guidance. De Noorse centrale bank verwacht de rente sneller te verhogen dan eerder gedacht en een volgende verhoging vindt vermoedelijk in december plaats.

De renteverlaging van de Turkse centrale bank was verrassend. Er was geen actie verwacht. De markten vrezen echter al langer dan de centrale bank zal zwichten voor de druk van de Turkse president Erdogan, die de voorkeur heeft aan ultralage rentes.

De Turkse lira ging na het rentebesluit onderuit en noteerde op 0,1140 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1737. Een vat WTI-olie werd ruim een procent duurder op 73,40 dollar.

Op macro-economisch vlak werden inkoopdata uit de eurozone bekendgemaakt. Die duiden voor de maand september vooralsnog op een vertraging van de groei. De samengestelde index daalde van 59,0 in augustus tot 56,1 en daarmee het laagste niveau in vijf maanden.

"Vooralsnog blijft de groei solide, maar deze kan in de komende maanden verder verzwakken wanneer de prijsdruk en problemen in de leveringsketen niet afnemen", aldus econoom Chris Williamson van Markit.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen sloten in het groen. Deutsche Bank, Société Générale en ING sloten 1,5 tot 2,5 procent in de plus nu hogere rentes dichterbij komen.

Mijnbouwers Anglo American en Antofagasta wonnen in Londen ruim een procent.

In Frankfurt voerde Sartorius de DAX aan met een plus van 3 procent. Fresenius was hekkensluiter en daalde 1,6 procent. In Parijs was Veolia de grootste stijger in de CAC 40 met een winst van 3,2 procent en leverde Universal bijna 4 procent in.

Kepler Cheuvreux verhoogde de koersdoelen van ASMI en Besi, die in Amsterdam ruim 2 tot 3 stegen. Sectorgenoot Infineon won bijna 3 procent in Frankfurt en STMicroelectronics 1,6 procent in Parijs.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen stevig in het groen.