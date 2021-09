DEME tekent contract voor Antwerpse Oosterweelverbinding Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ackermans & van Haaren

(ABM FN-Dow Jones) DEME heeft het contract ondertekend voor het omvangrijke project voor de Antwerpse Oosterweelverbinding, dat door het consortium Tijdelijke Maatschap RechterOever COmpleet, oftewel TM ROCO , wordt uitgevoerd. Dit maakte moederholding Ackermans & van Haaren donderdag nabeurs bekend, nadat de aankondiging in januari al werd gedaan. De totale waarde van het deel van het project waaraan DEME deelneemt, bedraagt circa 2,35 miljard euro, werd toen al bekend. In het consortium TM ROCO zitten verder BAM-Contractors, Besix, CordeelL, Denys, FRANKI-Construct, Jan De Nul, en Willemen-Infra. Het Oosterweelverbinding-project bestaat uit meerdere deelprojecten en heeft als doel om de Antwerpse Ringweg sluitend en volledig rond te maken. In een reactie eind 2020 liet BAM aan ABM Financial News weten dat het project qua doorlooptijd en ambities niet meer in het selectieve inschrijvingsbeleid van de bouwer past en daarom "louter nog symbolisch is". Bron: ABM Financial News

