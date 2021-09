AEX over brede linie hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, onder aanvoering van de halfgeleideraandelen.



De AEX index steeg 1,0 procent tot 800,61 punten, terwijl de AMX een winst van 0,7 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,2 procent.

De markt verwerkte donderdag het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank gaf aan waarschijnlijk weldra te gaan beginnen met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma. Bovendien verwacht de helft van de 18 bankiers van het beleidscomité de rente tegen het einde van volgend jaar te verhogen.

"De kogel is door de kerk", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "We verwachten dat de Amerikaanse centrale bank bij de volgende beleidsvergadering op 3 november de ‘tapering’ zal aankondigen en daar dan die maand of in december mee zal starten", zei hij.

"Het Damrak stuitert verder door", merkte beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital op. "Blijkbaar was dit [het Fed-rentebesluit] wat de markt wilde horen", zei hij, eraan toevoegend dat hij de stijging ook niet helemaal kan verklaren. Hij wijst op de "eeuwige dooddoener" dat er voor de markt momenteel geen andere alternatieven zijn dan de aandelenmarkt.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2021 op kwartaalbasis met 3,8 procent is gegroeid. Op jaarbasis groeide de economie zelfs 10,4 procent.

Daarnaast kreeg de markt een reeks Europese inkoopmanagersindices over september te verwerken. Die duiden zonder uitzondering op een groeivertraging, net als in de VS.

De Bank of England heeft donderdag zijn monetaire beleid niet gewijzigd, ondanks de oplopende inflatie en een robuustere arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk. De Noorse centrale bank verhoogde de rente wel, terwijl de Turkse centrale bank juist het tegenovergestelde deed, met een sterke daling van de lira tot gevolg.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering onverwacht is gestegen met 19.000. De Chicago Fed-index daalde in augustus, maar wijst nog wel altijd op een bovengemiddelde groei. De leidende indicatoren zijn in augustus gestegen.



De euro/dollar noteerde op 1,1737. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1684 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1686 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 1,3 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 21 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Besi met een winst van 3,0 procent, gevolgd door ING en ASMI met winsten van respectievelijk 2,4 procent en 2,3 procent.

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Besi van 72,00 naar 86,00 euro. Sectorgenoot ASMI kreeg ook een koersdoelverhoging van Kepler naar 360,00 euro. Voor beide aandelen is het advies van Kepler Houden.

Randstad, KPN, Unilever en Heineken waren de enige dalers onder de hoofdfondsen met verliezen variërend van 0,1 procent tot 0,4 procent.

In de AMX ging OCI aan kop. Het aandeel steeg 2,5 procent. Volgens JPMorgan worden chemiebedrijven geconfronteerd met hoge energieprijzen. OCI is echter goed gepositioneerd meent de bank.



Basic-Fit en Aalberts stegen respectievelijk 1,8 procent en 2,1 procent. Fagron was de sterkste daler. Het aandeel verloor 1,5 procent.

Intertrust verloor 0,7 procent. Uit een melding bij de AFM bleek dat Teleios Capital Partners een aanzienlijk groter belang in Intertrust heeft gemeld. Teleios meldde een kapitaalbelang van 10,08 procent. Dat was voorheen 5,03 procent.

Onder de kleinere aandelen nam CM.COM het voortouw met een winst van 4,2 procent. Sligro steeg 3,6 procent, terwijl TomTom 2,4 procent won. Vivoryon verloor 1,6 procent.

Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg 0,6 procent na het presenteren van de nieuwe online plannen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,3 procent hoger op 4.449,84 punten. De Dow Jones index steeg 1,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen.