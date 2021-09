Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,6 procent in het groen. De aandelenmarkten houden daarmee de opwaartse trend van woensdag vast, ondanks het vooruitzicht dat de Federal Reserve zijn stimuleringsmaatregelen in november begint terug te draaien. De drie belangrijkste Amerikaanse benchmarks sloten woensdag, na vier opeenvolgende handelsdagen van verliezen, in het groen. De S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average boekten hun sterkste dagwinst sinds juli. Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag bij de publicatie van het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank handhaafde zijn belangrijkste tarief, hoewel uit de dot plot bleek dat het beleidscomité steeds meer beweegt richting een eerste renteverhoging in 2022. Uit een nieuwe prognose bleek dat de helft van de 18 bankiers van het beleidscomité verwacht de rente tegen het einde van volgend jaar te verhogen met een kwartje. Daarnaast zei de centrale bank vooralsnog door te gaan met het opkoopprogramma van 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen. De Fed zei echter ook inmiddels van mening te zijn dat de economie vooruitgang richting zijn doelstellingen van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit heeft geboekt. Als dit zich doorzet, zoals wordt verwacht, dan vindt de centrale bank een verlaging van het opkooptempo op korte termijn gerechtvaardigd. Voorzitter Jerome Powell zei dat het comité het er over het algemeen over eens zijn dat een geleidelijke afbouw rond het midden van volgend jaar zou kunnen worden afgerond. "Dat heeft de markt het vertrouwen gegeven dat de Fed niet zal toestaan dat de huidige inflatie zich verankert", zei marktanalist Joe Roe van Legal and General Investment Management. "Het meest interessante aan zowel de huidige verklaring als de laatste paar verklaringen is dat de Fed terugkomt van het idee dat ze de inflatie verder zullen laten oplopen voordat ze actie ondernemen", zei hij. "Een agressieve Fed neemt het voortouw en markten hebben weinig tijd om op adem te komen", concludeerde analist Christoph Rieger van Commerzbank. Donderdag verhoogde de Noorse centrale bank de rente, handhaafde de Bank of England het monetaire beleid en besloot de Turkse centrale bank om de rente juist te verlagen. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week met 16.000 aanvragen is gestegen tot 351.000, terwijl de markt rekende op een daling tot 320.000 aanvragen. De Chicago Fed-index daalde in augustus van +0,75 naar +0,29. Daarmee wijst deze regionale index nog wel altijd op een bovengemiddelde groei. Later op de dag volgen de samengestelde inkoopmanagersindex van september en de leidende indicatoren van augustus. De euro/dollar noteerde op 1,1719. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1684 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1686 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent lager. Bedrijfsnieuws



Blackberry noteerde voorbeurs 7,2 procent hoger, nadat het Canadese bedrijf ondanks een oplopend nettoverlies en een daling van de omzet afgelopen kwartaal beter presteerde dan verwacht. Salesforce.com steeg voorbeurs 2,7 procent, nadat de Amerikaanse specialist in cloud-software zijn omzetverwachtingen voor het lopende boekjaaropwaarts bijstelde en een positieve outlook afgaf voor volgend boekjaar, waarmee Salesforce de verwachtingen overtrof. GE neemt voor 1,45 miljard dollar BK Medical over van Altaris Capital. Het aandeel GE steeg 1,0 procent. Boeing heeft zijn 20-jarige prognoses voor de Chinese luchtvaartmarkt verhoogd en voorspelt dat het land tegen 2040 8.700 nieuwe vliegtuigen nodig heeft ter waarde van 1,47 biljoen dollar, om aan de stijgende vraag naar vliegreizen te kunnen voldoen. Het aandeel Boeing steeg 0,6 procent. Dell Technologies start in november met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 5 miljard dollar. De computerspecialist voorziet tot en met 2026 een jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 4 procent en een groei van de aangepaste winst per aandeel met 6 procent. Het aandeel steeg voorbeurs 2,3 procent. Nike komt donderdag nabeurs met kwartaalcijfers. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,0 procent hoger op 4.395,64 punten. De Dow Jones index eindigde 1,0 procent in het groen op 34.258,32 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,0 procent tot 14.896,85 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.