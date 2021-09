Turkse centrale bank verlaagt rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft donderdag de beleidsrente onverwacht verlaagd van 19 naar 18 procent. Volgens de centrale bank is de hoge inflatie, die recent is gestegen, het gevolg van factoren van voorbijgaande aard. Aan de andere kant ziet de centrale bank dat het krappe monetaire beleid de zakelijke leningen sterker heeft laten krimpen dan was voorzien. Verwijzend naar het aanhoudende ondersteunende monetaire beleid van andere centrale banken in de ontwikkelde economieën, die ook het tijdelijke karakter van de hoge inflatie benadrukken, besloot de Turkse centrale bank dat de rente moest worden verlaagd. Turkije streeft naar een inflatie van 5 procent op middellange termijn. De Turkse lira daalde naar een nieuw dieptepunt tegenover de dollar, na de renteverlaging. De dollar steeg naar 8,7709 lira. "Het lijdt geen twijfel dat er ontzettend veel druk op de centrale bank is geweest om de rente te verlagen, aangezien de inflatie in het land door het dak gaat", stelde analist Naeem Aslam van Ava Trade. Bron: ABM Financial News

