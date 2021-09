Valuta: euro en dollar in stabiele maar fragiele omgeving

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag na een tijdelijke daling onder de 1,1700 dollar weer op het peil waar het een etmaal terug ook op noteerde: 1,1730 dollar.

"Het rentebesluit, de aankondiging voor een inperking van steunaankopen, de dot plot en de nieuwe ramingen van de Federal Reserve hebben de markt per saldo niet verrast", concludeerde Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat neemt niet weg dat de valutamarkt nog in het duister tast over het moment waarop de Fed zijn aankopen vermindert en wat daar voor nodig zou moeten zijn. Voorzitter Jerome Powell hield de kaarten woensdagavond stevig tegen de borst", aldus Van der Meer.

Van der Meer ziet daarmee voor het euro/dollar een stabiele situatie intact blijven, maar deze wel fragieler worden. "Voor de euro is een 1,20 dollar heel ver weg, 1,19 dollar ver weg en 1,1850 dollar inmiddels een voorlopig onbereikbare bovenkant van de huidige bandbreedte waar de euro zich in bevindt en die aan de onderkant wordt begrensd op 1,1700 dollar", aldus de valutahandelaar van Ebury donderdag.

Van der Meer kijkt vandaag vooral uit naar het rentebesluit van de Bank of England en de steunaanvragen in de Verenigde Staten. Dit laatste kan een indicatie bieden voor het banenrapport van de VS over september dat in oktober verschijnt met in het achterhoofd dat de arbeidsdata over augustus sterk tegenvielen en de Fed de ontwikkelingen daarin sterker meeweegt voor het rentebeleid dan voorheen.

Vanochtend kwamen van de belangrijkste economieën die deel uitmaken van de eurozone de eerste indicaties voor de inkoopmanagersindices over september naar buiten. Die duiden zonder uitzondering op groei, maar ook zonder uitzondering op minder groei.

Naast de steunaanvragen, waar een daling van 332.000 naar 320.000 wordt voorspeld, komen in de Verenigde Staten ook de voorlopige inkoopmanagersindices over september naar buiten, alsmede de leidende indicatoren over augustus.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,1720 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8583 Britse pond. Het Britse pond won donderdag 0,4 procent en noteerde op 1,3669 dollar.