Beursblik: Citi verhoogt koersdoel Ahold Delhaize

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Citi heeft donderdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 26,00 naar 33,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Na een sterk tweede kwartaal en robuuste omzetcijfers van Amerikaanse supermarkten in de afgelopen maanden, paste Citi de ramingen voor Ahold aan. De Amerikaanse zakenbank verwacht een minder grote vergelijkbare krimp in de VS, waardoor nu wordt gemikt op een onderliggende EBIT en winst per aandeel in 2021 van respectievelijk 3,2 miljard en 2,11 euro. Eerder werd rekening gehouden met 3,1 miljard en 2,02 euro. Citi verwacht dat 2022 een "verloren jaar" wordt, omdat de ontwikkelingen dan zullen normaliseren, gezien de coronacrisis dan grotendeels achter de rug is. Het aandeel Ahold steeg donderdagochtend met 0,2 procent tot 28,76 euro. Bron: ABM Financial News

