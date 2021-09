Noorse rente omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Noorwegen heeft de rente verhoogd van nul naar een kwart procent en verwacht deze in december verder te verhogen. Dat maakte Norges Bank donderdag bekend. De monetaire beleidsmakers voorzien een geleidelijke stijging van de rente in het komende jaar. Het verwachte pad van de rente ligt iets hoger dan in juni nog werd voorzien. "Een normaliserende economie suggereert dat een geleidelijke normalisatie van de beleidsrente passend is, zei de Noorse centrale bankier Øystein Olsen. Op basis van de huidige vooruitzichten verwacht Olsen de rente in december opnieuw te verhogen. De economische activiteit in Noorwegen is inmiddels groter dan voor de coronapandemie, de werkloosheid is verder gedaald en de capaciteit wordt op een bijna normaal niveau benut, stelde Norges Bank. Door de coronavaccinaties is de noodzaak van beperkende maatregelen verminderd, hoewel er meer besmettingen zijn na de zomer. De onderliggende inflatie is laag maar de economische groei en loonstijgingen zullen de inflatie naar het doel van 2 procent opstuwen, voorziet de centrale bank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.