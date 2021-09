Beursupdate: AEX weer boven 800 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger tot boven de 800 punten. Rond de klok van half elf won de AEX 1,1 procent tot 801,43 punten.

Beleggers in Europa verwerkten het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond. De Fed zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk beginnen met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma. Het herstel van de Amerikaanse economie is volgens de Fed sterk genoeg om de stimuleringsmaatregelen iets terug te schroeven.

"We verwachten dat de Amerikaanse centrale bank bij de volgende beleidsvergadering op 3 november de tapering zal aankondigen en daar dan die maand of in december mee zal starten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Volgens voorzitter Jerome Powell kan het opkoopprogramma van 120 miljard dollar per maand ergens halverwege 2022 dan helemaal afgebouwd zijn. "Pas daarna verwachten we een verhoging van de beleidsrente", aldus Wiersma.

De vooraankondiging van de Fed kwam voor beleggers niet als een verrassing, zo stelde ING. "Beleggers reageerden dan ook positief op het besluit en de toelichting. Een minder stimulerend monetair beleid hoeft ook geen probleem te zijn voor de beurs, zolang de winstgroei van bedrijven op peil blijft en de rente niet te snel oploopt."

Analisten van SEB noemde de toon van Powell wel wat meer "hawkish" dan verwacht. Dat bleek ook uit de dot plot. "De helft van het comité verwacht nu een eerste renteverhoging volgend jaar", aldus SEB.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ziet bovendien de zorgen omtrent de Chinese noodlijdende projectontwikkelaar Evergrande steeds verder afnemen. De People's Bank of China pompte donderdag, net als een dag eerder, nog eens 120 miljard yuan, omgerekend 15,7 miljard euro, in het financiële systeem.

Hewson zag dat de Aziatische beurzen vanochtend verder herstelden, waarbij ook Chinese vastgoedbedrijven de weg omhoog vonden. "Inclusief Evergrande, hoewel er nog steeds geen duidelijkheid is over de rentebetalingen", aldus Hewson.

De dollar sterkte licht aan na het rentebesluit van de Fed en het muntpaar euro/dollar noteert vanochtend op 1,1725. De olieprijzen stegen eveneens licht.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS en het rentebesluit van de Bank of England.

Vanochtend werd al bekend dat de economie van de eurozone in september is afgenomen. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam in september uit op 56,3 tegen 59,0 in augustus. Economen hadden een index van 58,5 verwacht.

De lezing voor september is een onaangename combinatie van enerzijds een scherpe groeivertraging en anderzijds hard oplopende prijzen, zei econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting. Hij vindt de groei nu nog "solide", maar verwacht ook dat de groei zal afzwakken in de komende maanden als de prijzen blijven stijgen.

Later vandaag komen er ook cijfers over de Amerikaanse economie.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een koerswinst van 3,3 procent op 81,22 euro. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel van 72,00 naar 86,00 euro met een onveranderd Houden advies. Sectorgenoot ASMI, dat ook een koersdoelverhoging ontving van Kepler, steeg 2,7 procent.

Prosus won daarnaast 2,7 procent. Alleen KPN noteerde nipt in het rood.

In de AMX wonnen Alfen en TKH 2,3 tot 2,7 procent. FlowTraders leverde 0,5 procent in.

Onder de kleinere aandelen won ForFarmers 1,8 procent, terwijl BAM 0,2 procent prijs gaf.

Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg 2,2 procent na het presenteren van de nieuwe online plannen.