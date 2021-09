HEMA trekt zich terug uit Spanje Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HEMA heeft besloten om alle zes winkels in Spanje in de loop van 2022 te sluiten en zich daarmee nog sterker op de kernmarkten te focussen. De beslissing sluit aan bij de eerder gecommuniceerde strategie dat HEMA zich op die landen richt waar een leidende positie in de markt van het ‘alledaagse leven’ en duurzame groei mogelijk is. Ook het eerder dit jaar aangekondigde vertrek uit het Verenigd Koninkrijk moet in dit licht worden bezien. "Het is natuurlijk jammer om tot de conclusie te moeten komen dat we in Spanje geen leidende marktpositie hebben kunnen opbouwen. Wij evalueren onze gehele landenportfolio met als doel ons te kunnen concentreren op een beperkt aantal landen, waardoor groeikansen in de toekomst beter benut kunnen worden", aldus CEO Saskia Egas Reparaz. Bron: ABM Financial News

