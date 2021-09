Hogere opening AEX voorzien na rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van half procent.

Woensdag koerste de AEX in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve al 0,7 procent hoger naar 792,40 punten. Vooral grondstoffenfondsen zaten op het Damrak in de lift.

Woensdagavond maakte de Fed conform verwachting bekend dat het van mening is dat een verlaging van het opkoopprogramma van obligaties spoedig gerechtvaardigd is, gelet op de vooruitgang die is geboekt richting de doelstellingen van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit. De federal funds rate bleef zoals voorzien op 0,00 tot 0,25 procent.

"De Fed sloeg een positieve toon aan en gaf daarmee aan dat de economie sterk genoeg is om op eigen benen te staan en dat de centrale bank kan beginnen met het verlagen van de monetaire stimulans die ze sinds het begin van de coronacrisis heeft gegeven", concludeerde beleggingsstrateeg Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank merkte wel op dat "waar de 'dot-plot' in juni nog twee renteverhogingen in 2023 suggereerde, zien we nu een [eerste] renteverhoging in 2022".

Al voorafgaand aan het rentebesluit noteerde de S&P 500 index in het groen en de hoofdindex wist de winst na het besluit nog iets uit te bouwen. Uiteindelijk sloot de S&P 0,95 procent hoger, waarmee een verliesreeks van vier handelsdagen werd afgesloten.

Het sentiment werd tot woensdag vooral gedrukt door onzekerheid over het voortbestaan van de met schulden volgeladen Chinese projectontwikkelaar Evergrande. "De ineenstorting van Evergrande zou de grootste test zijn die het financiële systeem van China in jaren heeft ondergaan", waarschuwde Mark Williams, hoofdeconoom bij Capital Economics, eerder deze week.

Vandaag moest de projectontwikkelaar aan renteverplichtingen voldoen en beleggers hielden er rekening mee dat een wanbetaling het laatste zetje zou kunnen betekenen richting faillissement. Dit scenario lijkt echter voorlopig voorkomen door het sluiten van een overeenkomst met Chinese obligatiehouders. De Chinese overheid zou ondertussen werken aan een oplossing voor Evergrande.

Om onrust in het financiële systeem te voorkomen pompte de People’s Bank of China vandaag, net als een dag eerder, nog eens 120 miljard yuan, omgerekend 15,7 miljard euro, in het financiële systeem, zo meldde staatspersbureau Xinhua.

Vanochtend koerst het aandeel Evergrande in Hongkong circa 10 procent hoger, na aanvankelijk nog meer dan 20 procent in het groen te hebben genoteerd. Vanaf halverwege juni koerste het aandeel op dagbasis vrijwel onafgebroken lager, waardoor het wel een heel makkelijke prooi was geworden voor handelaren.

De Chinese beurzen klimmen vanochtend ruim een half procent, terwijl Sydney koploper is met een stijging van 1 procent. De Japanse beurs is gesloten in verband met een feestdag.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,5 procent hoger op 72,23 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat onder meer uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. In de Aziatische handel vanochtend klimt de future met enkele tienden een procent verder.

De dollar sterkte licht aan na het rentebesluit van de Fed en het muntpaar euro/dollar noteert vanochtend op 1,1709.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in september die in de loop van de handelsdag in de eurozone en de VS worden vrijgegeven, de wekelijkse steunaanvragen in de VS en het rentebesluit van de Bank of England.

Bedrijfsnieuws

Beter Bed kondigde een nieuwe online strategie aan, die het mogelijk moet maken om in 2025 een online omzet van minstens 100 miljoen euro te realiseren.

ArcelorMittal trok 50 miljoen zogeheten treasury aandelen in.

Kepler Cheuvreux verhoogde de koersdoelen voor ASMI en Besi.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,0 procent tot 4.395,63 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.258,32 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 14.896,85 punten.