Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor ASM International verhoogd van 270,00 naar 360,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Analist Peter Olofsen sprak van "solide groeivooruitzichten tegen een premium waardering". Volgende week houdt ASMI een beleggersdag en in aanloop daar naartoe besloot Olofsen zijn taxaties voor de omzet en de winst voor de komende jaren te verhogen. De analist verwacht dat ASMI tijdens de beleggersdag zal bevestigen dat het gebruik van ALD in logic en foundry met dubbele cijfers zal blijven groeien. Ook denkt Olofsen dat ASMI de kansen voor ALD in geheugen en in epitaxy zal benadrukken. "Hoewel we een bullish bericht verwachten, heeft de aanhoudende [koers]rally gedurende de zomer de premie van ASMI ten opzichte van directe concurrenten verder aangejaagd. Kortom, we handhaven ons Houden advies", aldus Olofsen. Het aandeel ASMI sloot woensdag op 354,00 euro. Bron: ABM Financial News

