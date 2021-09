Nederlandse economie groeit harder dan voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie heeft in het tweede kwartaal van 2021 op kwartaalbasis meer groei laten zien dan aanvankelijk berekend. Dit bleek donderdag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het bruto binnenlands product steeg in deze tweede meting met 3,8 procent op kwartaalbasis tegen een eerste inschatting van 3,1 procent. Een kwartaal eerder was nog sprake van een krimp van het bbp met 0,8 procent.

De bijstelling wordt veroorzaakt door opwaarts bijgestelde cijfers van de consumptie door huishoudens en de overheidsconsumptie.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 10,4 procent. Volgens de eerste berekening was dat 9,7 procent. Deze opwaartse bijstelling is te danken nieuwe cijfers over de zorg, de financiële instellingen, het vervoer, de reisbranche en de horeca. Zo is productie van de ziekenhuizen sterker hersteld dan eerder geraamd en is er een opwaartse bijstelling bij de GGD’s voor vaccinaties en testen.

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De bijstelling is groter dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar (2016-2020). De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was in die periode gemiddeld 0,04 procentpunt. De twee uitersten bedroegen toen -0,2 en 0,1 procentpunt.

Het totaalbeeld is niet veranderd. De groei in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en het handelssaldo. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. De investeringen daalden echter.