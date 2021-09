Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 4.395,63 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.258,32 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 14.896,85 punten.



Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag bij de publicatie van het rentebesluit van de Federal Reserve gedurende de tweede helft van de handelsdag. Conform de verwachting handhaafde de centrale bank zijn belangrijkste tarief, hoewel uit de dotplot bleek dat het beleidscomité steeds meer beweegt richting een [eerste] renteverhoging in 2022.

"Waar de 'dot-plot' in juni nog twee renteverhogingen in 2023 suggereerde, zien we nu een [eerste] renteverhoging in 2022", zei Marey, eraan toevoegend dat hoewel het beleidscomité vooralsnog 50/50 is verdeeld over een dergelijke verhoging, de mediane verwachting wel degelijk een verhoging suggereert.

Daarnaast zei de centrale bank vooralsnog door te gaan met het opkoopprogramma van 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen. De Fed zei echter inmiddels van mening te zijn dat de economie vooruitgang richting zijn doelstellingen van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit heeft geboekt. Als dit zich doorzet, zoals wordt verwacht, dan vindt de centrale bank een verlaging van het opkooptempo op korte termijn gerechtvaardigd.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 4,9 procent. De marktindex steeg van 707,9 naar 742,7.

De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in augustus op maandbasis gedaald met 2,0 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een afneme met 1,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1700. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1738 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1723 op de borden.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,5 procent, ofwel 1,74 dollar, hoger op 72,23 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Chicago Fed index, gevolg door de samengestelde inkoopmanagersindex van september en de leidende indicatoren van augustus.

Bedrijfsnieuws

De kwartaalcijfers van FedEx wijzen op een tekort aan personeel, op een krappe arbeidsmarkt, waardoor de kosten sterk stegen in het afgelopen kwartaal, met maar liefst 450 miljoen dollar. Dit kwam deels door het betalen van overuren, hogere lonen voor nieuw personeel en extra uitgaven aan transport bij de pakketbezorger. Het aandeel daalde ruim 8,5 procent.

De groei van abonnees bij Disney+ is vertraagd in het afgelopen kwartaal, meldde CEO Bob Chapek dinsdag. Disney steeg desondanks circa 1,8 procent.

De aandelenkoers van Adobe Systems daalde bijna 3,0 procent, na de kwartaalcijfers van de Amerikaanse softwarefabrikant die dichtbij de analistenverwachtingen uitkwamen.

Netflix koopt een catalogus van Roald Dahl-verhalen, waaronder de Sjakie en de chocoladefabriek en Matilda. De streamingreus wil tekenfilms, speelfilms en tv-series maken van de kinderboeken. Het aandeel noteerde ongeveer 3,5 procent hoger.

DraftKings is bereid om 28 Britse pond per aandeel Entain neer te tellen. Dat is 3 pond meer dan een ouder bod. Van die 28 pond, een premie van circa 46 procent ten opzichte van de slotkoers op 20 september, wil DraftKings 6,30 pond in contanten betalen en de rest in aandelen. Draftkings steeg 0,5 procent.

Braziliaanse autoriteiten onderzoeken of JPMorgan Chase een rol heeft gespeeld in een omkoping- en witwasschandaal waar staatsoliebedrijf Petrobras bij betrokken was in 2011. Dat meldde persbureau Reuters woensdag.

Twintig Amerikaanse zorgverzekeraars inden samen meer dan de helft van de 9,2 miljard dollar aan controversiële facturen die werden uitgekeerd in het zorgverzekeringssysteem Medicare. Een onderzoek wijst erop dat zulke verzekeraars onder de loep liggen bij de autoriteiten.