Update2: Fed houdt rente ongewijzigd

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten, maar beweegt steeds meer richting een renteverhoging in 2022. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De federal funds rate bleef zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent.

Het besluit om het beleid te handhaven werd unaniem genomen.

Verder koopt de Fed maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen op om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen.

Afgelopen december meldde het beleidscomité door te gaan met het opkoopprogramma totdat er substantiële vooruitgang geboekt zou zijn in de richting van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit.

De centrale bank is inmiddels van mening dat de economie inderdaad vooruitgang richting die doelstellingen heeft geboekt. Als dit zich doorzet, zoals wordt verwacht, dat vindt de centrale bank een verlaging van het opkooptempo op korte termijn gerechtvaardigd.

Hiermee deed de Fed de beloofde vooraankondiging.

Renteverwachtingen

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, tot eind 2021 op een mediaan van 0,1 procent. Voor 2022 is de mediane verwachting opwaarts bijgesteld naar 0,3 procent. In de juni prognose was deze nog 0,1 procent. Ook de prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van juni van een mediane verwachting van 0,6 procent naar nu 1,0 procent. Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op een mediaan van 2,5 procent, wat gelijk is aan de prognose in juni.

Daarmee beweegt de Amerikaanse centrale bank volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank steeds meer richting een renteverhoging in 2022, hoewel de leden van het beleidscomité daarover vooralsnog 50/50 zijn verdeeld. "Waar de 'dot-plot' in juni nog twee renteverhogingen in 2023 suggereerde, zien we nu een [eerste] renteverhoging in 2022", zei Marey.

Inflatie

De PCE-inflatie wordt voor 2021 geraamd op een mediaan van 4,2 procent, terwijl in juni nog werd uitgegaan van 3,4 procent. De raming voor 2022 werd opwaarts bijgesteld van 2,1 naar 2,2 procent, terwijl de raming voor 2023 onveranderd bleef op 2,2 procent.

Economie

De groei van het bruto binnenlands product in 2021 werd daarentegen neerwaarts bijgesteld naar een groei van 5,9 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei van 7,0 procent. Voor 2022 wordt nu een groei voorziet van 3,8 procent, terwijl in juni nog werd uitgegaan van een groei van 3,3 procent. In 2023 wordt de groei inmiddels geraamd op 2,5 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei van 2,4 procent.

