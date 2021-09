Fed houdt rente ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De federal funds rate bleef daarmee zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Het besluit om het beleid te handhaven werd unaniem genomen. Verder blijft de Fed maandelijks voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen opkopen om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen. In de toelichting op het rentebesluit hoopt de markt met name inzicht te krijgen in vraag wanneer de centrale bank daarmee gaat stoppen. Lang rekenden de markten erop dat de Fed in september zou aankondigen dat men de opkopen gaat afbouwen, het zogenoemde 'taperen'. Woensdag konigde de Fed nog geen tapering aan, maar het deed wel een vooraankondiging. De centrale bank merkte op dat een aanpassing van het opkooptempo binnenkort gerechtvaardigd kan zijn. Bron: ABM Financial News

