Europese beurzen hoger gesloten

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,0 procent tot 463,20 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,0 procent op 15.506,74 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,3 procent op 6.637,00 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,5 procent hoger op 7.083,37 punten. De Europese aandelenmarkten stegen, nu de zorgen over de Chinese vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group wat afnemen. Zo liet een onderdeel van Evergrande weten deze week op tijd een rentebetaling te zullen doen. Beleggers verwachten dat de Chinese regering zal ingrijpen om te voorkomen dat de neergang van Evergrande de hele economie naar beneden haalt. "We weten nog niet was de Chinese regering zal doen om de besmetting te beperken, maar de markt verwacht wel dat Beijing actie zal ondernemen", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. Marktvolgers verwachten niet dat de Fed vanavond een vooraankondiging zal doen van tapering, dus zijn de ogen van de markt met name gericht op de 'dot plot'. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in september is gestegen. De index kwam uit op min 4,0 van min 5,3 in augustus. Daarmee zit de vertrouwensindex weer boven het niveau van voor de coronancrisis. De euro/dollar noteerde op 1,1739. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1724 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1723 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,4 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Volkswagen steeg circa 0,7 procent. Traton, de vrachtwagenbouwer van Volkswagen, heeft woensdag gewaarschuwd voor het tekort aan halfgeleiders en andere onderdelen. Door deze tekorten zullen de verkopen in het lopende derde kwartaal "significant" lager uitvallen dan verwacht, vooral in september. Ook waarschuwt Traton dat de tekorten de komende maanden en zelfs volgend jaar zullen aanhouden. Overigens meldde Traton ook dat de vraag naar diens vrachtwagen op dit moment juist erg goed is. In Parijs ging ArcelorMittal aan kop met een winst van ruim 4,0 procent, BNP Paribas en Société Générale en Renault stegen circa 3,5 procent. Dassault Systemes was met een verlies van ruim 1,0 procent de sterkste daler. Beursnieuweling Universal Music Group levert na de goede start op dinsdag vandaag bijna 4,0 procent aan beurswaarde in. Met een koers van 24,70 euro zit UMG nog altijd ruim boven de introductiekoers van 18,50 euro. UBS is woensdag gestart met het volgen van UMG met een Neutraal advies en een koersdoel van 25,00 euro. In Frankfurt namen Daimler, Deutsche Bank en Hellofresh de kop met winsten van bijna 4,0 procent. Zalando was met een verlies van circa 3,0 procent de sterkste daler, gevolgd door Merck en Deutsche Post, met verliezen van ruim 1,5 procent. In Londen deden de grondstoffenaandelen het goed. Mijnbouwer Angola American won ruim 3,5 procent en sectorgenoot Antofagasta bijna 7,0 procent. Oliereus BP werd circa 2,5 procent duurder en Royal Dutch Shell steeg bijna 2,0 procent. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent hoger op 4.398,81 punten. De Dow Jones index steeg 1,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

