Grondstoffen stuwen AEX hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, nadat de zorgen over de Chinese vastgoedreus Evergrande afnamen en in afwachting van een rentebesluit van de Federal Reserve.

De AEX sloot 0,7 procent hoger op 792,40 punten. De Midkap-index steeg 1,0 procent en de AScX 0,9 procent.

"We zien een positieve beweging bij Evergrande", zei vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. "Daar lijkt enige beweging in de betaling van obligaties te zijn."

In hoeverre de problemen daarmee opgelost zijn, is onzeker. "Intern zeggen we: het is altijd beter om een ballon langzaam te laten leeglopen dan hem te laten knappen." Van Deijck verwacht dat de Chinese regering een gecontroleerde ondergang wil mogelijk maken van het vastgoedbedrijf, dat te hoge schulden heeft opgebouwd.

Hij verwacht dat de schade niet zozeer wereldwijd zal zijn, maar vooral in China gevoeld zal worden. Een renteverlaging door de Chinese centrale bank, om dat effect te compenseren, lijkt dan ook aannemelijk, volgens de vermogensbeheerder.

Verder is men in afwachting van de Federal Reserve, en volgens Van Deijck maakt het uiteindelijk niet veel uit of de centrale bank in november, december of januari begint met het afbouwen van zijn opkoopprogramma. "Het is tijd om daarmee te beginnen nu de economie zo goed draait."

Centraal woensdag stonden de ijzerertsprijzen die weer aan het oplopen zijn, wat wijst op meer vertrouwen in economische groei. Dit was in Amsterdam zichtbaar bij de koers van ArcelorMittal en elders bij de grote mijnbouwers in Londen.

Van Deijck noemde nog als positieve ontwikkeling voor Europese halfgeleiderbedrijven zoals ASML dat er steeds meer stemmen opgaan om Europa minder afhankelijk te laten te worden van Azië voor de toelevering van halfgeleiders, nu de aanvoerproblemen aanhouden.

De ogen van de markt zijn volgens IG vanavond gericht op de ‘dot plot’ van de Fed. "De vorige dot plot werd gezien als nogal ‘hawkish’, de inschattingen van de rente waren dus relatief hoog of in ieder geval hoger dan verwacht. Er zijn verschillende visies op inflatie en de ene bankier maakt zich duidelijk meer zorgen dan de ander."

"De Fed staat voor een enorme uitdaging om te bepalen waar de rente de komende paar jaar heen gaat", aldus Steven Bell, hoofdeconoom van vermogensbeheerder BMO GAM. "De inflatie ligt nu boven de 4 procent. Als die opnieuw oploopt, zal de Fed serieus nadenken over een renteverhoging begin 2022", aldus Bell.

In de Verenigde Staten werden in augustus minder bestaande woningen verkocht dan een maand eerder, en ook de mediane huizenprijs was lager dan in juli. Huizenkopers lijken te wachten tot de huizenprijzen wat gaan zakken.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in september verbeterd tot boven het niveau van voor de coronacrisis. Vanochtend werd al bekend dat het vertrouwen van Nederlandse consumenten licht verbeterde in september.



De euro/dollar noteerde op 1,1739. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1726 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1712 op de borden.

De olieprijzen stegen met 1,2 procent. nadat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week zoals verwacht verder daalden. De daling met 3,5 miljoen vaten was iets kleiner dan voorspeld.

Stijgers en dalers

Grondstoffenfondsen waren weer populair in Amsterdam, met plussen van ruim 3 procent voor ArcelorMittal en AMG, en winsten voor Aperam en Royal Dutch Shell.

Ook Air France-KLM was een sterke stijger in de Midkap. Dit had volgens Van Deijck te maken met de verwachting dat de Verenigde Staten weer vluchten gaat toestaan met mondkapje. "Daar is men wel aan toe."

In de AMX waren geen sterke dalers te vinden.

Internet- en technologie was woensdag wat minder populair, met een verlies voor ASMI en Just Eat Takeaway in de AEX. Ook groene technologiebedrijven zoals Sif Holding en Alfen eindigden lager.

Trustkantoor Intertrust was koploper in de Midkap met 4,2 procent winst.



Onder de kleinere aandelen won Forfarmers 2,4 procent op 4,23 euro na een adviesverhoging van KBC Securities. Het advies ging van Houden naar Accumuleren, maar het koersdoel werd wel verlaagd van 5,50 naar 4,75 euro.

Vivoryon won maar liefst 5 procent.

Op lokaal niveau viel een koerswinst van 6,6 procent op voor Brill.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdag rond sluitingstijd op het Damrak in het groen. Zo won de S&P 500 index ruim een procent en noteerde de Nasdaq een procent hoger.