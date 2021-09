Hogere start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, door afnemende zorgen over de Chinese vastgoedreus Evergrande, en in afwachting van het nieuwe rentebesluit van de Federal Reserve.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,6 procent hoger.

De Chinese beurzen sloten 0,6 procent hoger woensdagochtend, na een feestdag. Een onderdeel van Evergrande liet weten dat het een tijdige rentebetaling zal doen deze week, hoewel een andere betaling op dollarobligaties volgens marktvolgers waarschijnlijk zal worden gemist.

Beleggers verwachten inmiddels dat de Chinese overheid zal ingrijpen om te voorkomen dat een wanbetaling tot een schokgolf leidt die de groei van China en het mondiale economische herstel in gevaar zou brengen.

"We weten nog niet wat de stappen zullen zijn om besmetting te beperken, maar de markt verwacht wel dat Beijing zal handelen", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

Beleggers wachten ook op het rentebesluit van de Federal Reserve, met de bijbehorende voorspellingen voor het monetaire beleid en de economische ontwikkeling, woensdagavond. De verwachting dat Jerome Powell een 'tapering' of vermindering van de obligatie-opkopen zal aankondigen is afgenomen door de onrust rondom Evergrande en zorgen over het tempo waarin de Amerikaanse arbeidsmarkt herstelt. Volgens Streeter verwacht de markt dat de Fed zijn voet maar heel voorzichtig van het gaspedaal zal halen.

De olieprijs steeg. Een november-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent tot 71,80 dollar, terwijl een november-future Brent 1,2 procent duurder werd op 75,22 dollar. Vanmiddag volgen nog de wekelijkse olievoorraden.

De euro/dollar noteerde op 1,1731. Bij sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1726 op de borden. UniCredit verwacht dat de dollar in trek blijft als veilige haven, zelfs als de Fed terughoudend is met zijn tapering-aankondiging.

Bedrijfsnieuws

De kwartaalcijfers van FedEx wijzen op een tekort aan personeel, op een krappe arbeidsmarkt, waardoor de kosten sterk stegen in het afgelopen kwartaal, met maar liefst 450 miljoen dollar. Dit kwam deels door het betalen van overuren, hogere lonen voor nieuw personeel en extra uitgaven aan transport bij de pakketbezorger. Het aandeel noteerde voorbeurs bijna 6 procent lager.

De groei van abonnees bij Disney+ is vertraagd in het afgelopen kwartaal, meldde CEO Bob Chapek dinsdag. Disney lijkt toch 1 procent hoger te openen.

De aandelenkoers van Adobe Systems daalde dinsdag nabeurs bijna 4 procent, na de kwartaalcijfers van de Amerikaanse softwarefabrikant die dichtbij de analistenverwachtingen uitkwamen.

Netflix koopt een catalogus van Roald Dahl-verhalen, waaronder de Sjakie en de chocoladefabriek en Matilda. De streamingreus wil tekenfilms, speelfilms en tv-series maken van de kinderboeken.

DraftKings is bereid om 28 Britse pond per aandeel Entain neer te tellen. Dat is 3 pond meer dan een ouder bod. Van die 28 pond, een premie van circa 46 procent ten opzichte van de slotkoers op 20 september, wil DraftKings 6,30 pond in contanten betalen en de rest in aandelen. Entain bestudeert het bod van DraftKings, dat dinsdag 7 procent daalde aan de Nasdaq.

Braziliaanse autoriteiten onderzoeken of JPMorgan Chase een rol heeft gespeeld in een omkoping- en witwasschandaal waar staatsoliebedrijf Petrobras bij betrokken was in 2011. Dat meldde persbureau Reuters woensdag.

Twintig Amerikaanse zorgverzekeraars inden samen meer dan de helft van de 9,2 miljard dollar aan controversiële facturen die werden uitgekeerd in het zorgverzekeringssysteem Medicare. Een onderzoek wijst erop dat zulke verzekeraars onder de loep liggen bij de autoriteiten.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag vrijwel vlak. De S&P500-index verloor 0,1 procent tot 4.354,19 punten, de Nasdaq Composite won 0,2 procent tot 14.746,40 punten en de Dow Jones-index zakte 0,1 procent tot 33.919,84 punten.