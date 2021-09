Brazilie verdenkt JPMorgan van omkoping - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Braziliaanse autoriteiten onderzoeken of JPMorgan Chase een rol heeft gespeeld in een omkoping- en witwasschandaal waar staatsoliebedrijf Petrobras bij betrokken was sinds 2011. Dat meldde persbureau Reuters woensdag op basis van documenten die werden ingezien en een tweetal bronnen bij justitie. Vooralsnog zou de politie zich richten op de aankoop van circa 300.000 vaten olie van Petrobras door JPMorgan in 2011. Er wordt nu onderzocht of de vermeende omkoping in de jaren daarna doorging. Reuters verwijst naar documenten met getuigenverklaringen van een voormalige energiehandelaar van Petrobras, aangaande twee transacties met JPMorgan. Brazilië strijdt al langer tegen omkoping in de oliesector . SBM Offshore tekenden in 2018 een clementie-overeenkomst met de Braziliaanse activiteiten en Petrobras in verband met vermeende omkooppraktijken voor 2012. SBM betaalde toen een boete en schadevergoeding. Ook klaagde Brazilië al twee handelaren van Trafigura aan, waarvan twee dochterbedrijven meer dan 1,5 miljoen dollar aan steekpenningen zouden hebben betaald in 2012 en 2013. En Vitol betaalde 164 miljoen dollar en bekende schuld na aantijgingen van het betalen van steekpenningen in Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen in de periode 2005 tot 2020. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.