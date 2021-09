Valuta: Fed in focus

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,1730 dollar, min of meer gelijk aan het peil van een etmaal eerder, nog altijd in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve en diens renteverwachtingen, gevat in de zogeheten dot plot.

"Wij schatten in dat hetgeen de Fed vanavond te berde brengt voor een groot deel al in de koers van de euro ten opzichte van de dollar is verwerkt", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Pas als de Fed aan zou aangeven dat er voorlopig zelfs niet aan tapering gedacht wordt, kan dat de euro richting de 1,1800 dollar brengen. Wij zien echter niet eerder dan bij de voorlopige inkoopmanagersdex van de Verenigde Staten, die donderdag over september wordt gepubliceerd, een beweging in de koers", aldus Mevissen.

Vanochtend vroeg maakt de Bank of Japan bekend vast te houden aan het monetaire beleid, terwijl de bank iets meer economische progressie signaleerde.

Voor vanmiddag ziet er in de Verenigde Staten relatief rustig uit met de verkopen van bestaande woningen over juli en de wekelijkse olievoorraden. In de tweede helft van de middag komt van de eurozone ook het consumentenvertrouwen over september naar buiten.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,1734 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8604 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,3640 dollar. De dollar won vandaag 0,3 procent en noteerde daarmee op 109,53 yen.