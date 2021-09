UBS plakt Neutraal-advies op Universal Music Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS is woensdag gestart met het volgen van beursnieuweling Universal Music Group met een Neutraal advies en een koersdoel van 25,00 euro. Universal past volgens UBS als large cap in iedere portefeuille, omdat het met een marktaandeel van 37 procent de nummer 1 platenmaatschappij is met een sterk trackrecord van succesvolle artiesten. Bovendien is het bedrijfsmodel voorspelbaar en anticyclisch met weinig risico's. UBS ziet bovendien structurele groei met opwaarts potentieel voor de marges. UBS voorziet voor de komende vijf jaar een jaarlijkse samengestelde groei van 9 tot 15 procent van de omzet, EBITDA en winst per aandeel. Verder sluit de Zwitserse zakenbank ook niet uit dat Universal meer dividend gaat uitkeren of een inkoopprogramma van eigen aandelen start. UBS vindt de huidige waardering van het aandeel echter correct, waardoor een Neutraal advies op zijn plaats is. Het aandeel Universal daalde woensdagochtend met 1,6 procent, nadat het bij het beursdebuut in Amsterdam op dinsdag nog bijna 36 procent steeg. Bron: ABM Financial News

