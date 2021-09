Onderdeel Evergrande betaalt rente op tijd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een buitenlands onderdeel van de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar Evergrande Group heeft laten weten op donderdag een rentebetaling te zullen voldoen, conform afspraak. Het betreft Hengda Real Estate Group, dat 232 miljoen yuan, omgerekend circa 30,5 miljoen euro, zal betalen. Het betreft een betaling voor een obligatielening die in september 2025 afloopt en waarop een rente van 5,8 procent dient te worden betaald. Als de betaling daadwerkelijk plaatsvindt, zal dit wellicht voor wat rust zorgen. De afgelopen dagen vrezen de financiële markten wereldwijd voor het faillissement van Evergrande, dat 300 miljard dollar aan schulden met zich mee zou torsen, en in hoeverre deze implosie een besmettingsgevaar vormt. Eerder deze week slaagde Evergrande er niet in op tijd aan zijn verplichtingen te voldoen. Volgens persbureau Reuters bekijkt de projectontwikkelaar of het wellicht afbetalingen in vastgoed kan doen. Bron: ABM Financial News

