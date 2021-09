Hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,0 procent hoger op 786,31 punten.

"De Europese beurzen lijken positief te gaan openen vandaag, waarbij de aandacht verschuift naar het rentebesluit van de Federal Reserve, al blijven de zorgen over Evergrande bestaan", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Aanhoudende zorgen over de ontwikkelingen rond het Chinese Evergrande en de onzekerheden over het beleid van de Federal Reserve zullen de winsten op de Europese beurzen vermoedelijk beperkt houden woensdag.

Op Wall Street was dinsdag sprake van een wisselvallige beursdag, waarbij het aanvankelijk herstel van de klappen op maandag richting het einde van de handelsdag niet kon worden vastgehouden.

De Dow Jones- en S&P 500-index sloten voor de vierde handelsdag op rij lager, waardoor de Amerikaanse hoofdgraadmeter de slechtste periode sinds halverwege mei achter de rug heeft.

"Het feit dat de Amerikaanse beurzen niet wat herstelden van de verliezen op maandag is ietwat zorgwekkend in het licht van het koop-de-dip-gedachte", aldus Hewson van CMC. Desondanks zag de analist de Amerikaanse futures vandaag wel hoger staan. "In Europa was het herstel een stuk robuuster op dinsdag, waarbij de DAX en CAC40 aardige winsten boekten en de FTSE 100 kortstondig het niveau van 7.000 punten terugvond."

Volgens Hewson is het vooral de vraag wanneer Evergrande failliet gaat en niet of dit al dan niet gebeurt. "En de grote vraag is hoe het wegvallen van zo'n grote speler wordt geregeld." De focus ligt volgens de analist op morgen, wanneer er weer wat obligaties moeten worden afgelost. Eerder deze week slaagde Evergrande er niet in om enkele rentebetalingen te voldoen.

"Het is geen verrassing dat september wat volatiliteit op de markt brengt", zei Jay Pestrichelli, CEO van ZEGA Financial. Hij ziet de 'ruis' rond Evergrande evenwel als een koopkans. "We hebben geld aan het werk gezet [en] zijn te spreken over de S&P 500."

De oktober-future op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,4 procent hoger op 70,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 1,3 procent hoger.

De markt is in afwachting van de wekelijkse Amerikaanse voorraadcijfers, die later vandaag verschijnen. Naar verwachting zijn de olievoorraden in de VS voor de zevende week op rij gedaald. Analisten rekenen gemiddeld op een daling van de handelsvoorraad ruwe olie met 3,8 miljoen vaten in de afgelopen week.

De euro/dollar noteerde op 1,1720. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1726 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1712 op de borden.

Later vandaag wordt verwacht dat de Federal Reserve een duidelijke boodschap zal afgeven over het verkrappen van het monetaire beleid tegen het einde van het jaar. Naast het rentebesluit en de toelichting daarop door Fed-voorzitter Jerome Powell, zijn er vandaag ook cijfers over het Europese consumentenvertrouwen. Vanochtend werd al bekend dat het vertrouwen van Nederlandse consumenten licht verbeterde in september.

Bedrijfsnieuws

Gilde Equity Management heeft DPA Group volledig overgenomen, zo werd dinsdagavond bekendgemaakt.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index verloor dinsdag 0,1 procent tot 4.354,19 punten, de Nasdaq Composite won 0,2 procent tot 14.746,40 punten en de Dow Jones-index zakte 0,1 procent tot 33.919,84 punten.