Bank of Japan laat rente ongemoeid

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft opnieuw de rente ongemoeid gelaten. Dit bleek woensdag uit het rentebesluit van de centrale bank.

De beleidsraad van de Japanse centrale bank handhaafde wederom met een stemverhouding van acht voor en één tegen de korte rente op 0,1 procent negatief en wil het rendement op tienjarige Japanse staatsobligaties nog altijd rond nul houden.

Ook het ‘Special Program to Support Financing in Response to the Novel Corona Virus’, dat eerder met zes maanden werd verlengd tot eind maart 2022, handhaaft de bank.

De Bank of Japan herhaalde woensdag tevens zijn aankoopbeleid van ETF's en vastgoedfondsen van 12 biljoen yen per jaar en tot een maximum van 180 biljoen yen.

De bank stuurt nog altijd aan op een inflatie van 2 procent.

De inflatie ligt momenteel rond 0 procent en dan vooral dankzij de stijging van de energieprijzen. De verwachtingen voor de inflatietrend is ongewijzigd.

Het orgaan stelde woensdag dat de economie een zeker herstel vertoont, maar dat het zich nog altijd in een moeilijke situatie bevindt als gevolg van de coronacrisis.

Over het algemeen stegen de export en de industriële productie, ondanks de problemen in de aanvoerketen. Ook de bedrijfsresultaten en het ondernemerssentiment lieten over het algemeen verbeteringen zien.

Daar stonden dan weer wel een zwakke arbeidsmarkt, private consumptie en inkomenssituatie tegenover.

Het beleidsorgaan voorziet wel een verder economisch herstel in de verwachting dat de coronapandemie geleidelijk aan in kracht afneemt als gevolg van vaccinaties en dankzij de vraag van buiten Japan, betere financiële omstandigheden en de maatregelen die de regering treft.

Daarna verwacht de Bank of Japan een voortzetting van de groei door een toename in inkomen en uitgaven met een licht oplopende inflatie door meer economische activiteit en wegvallende kortingen in de markt voor mobiele telefonie.