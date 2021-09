Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 53 punten voor de Duitse DAX, een plus van 26 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag ook hoger gesloten. Beleggers werden optimistischer nadat onrust over de Chinese vastgoedmarkt maandag nog leidde tot verliezen.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 1,0 procent tot 458,68 punten, de Duitse DAX won 1,4 procent op 15.348,53 punten en de Franse CAC 40 kon 1,5 procent bijschrijven op 6.552,73 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,1 procent hoger op 6.980,98 punten.

Daarmee herstelden de beurzen van de forse tik die zij op maandag kregen, na zorgen over de implosie van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande.

"Beleggers volgen de situatie rondom Evergrande op de voet, maar maken zich ook gereed voor het rentebesluit van de Fed. Beleggers vrezen dat morgen het begin van tapering wordt aangekondigd", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Europese markten waren vandaag veel beter in staat om hun winsten vast te houden dan de Amerikaanse tegenhangers, waar nervositeit voorafgaand aan de rentecommissie van de Fed duidelijk druk legde op de S&P500, Dow en Nasdaq", zei analist Chris Beauchamp van IG. "Blijkbaar maken beleggers zich zorgen dat de aankondiging van tapering gepaard kan gaan met hints over wat de Fed daarna ook nog kan gaan doen aan renteverhogingen."

Economisch nieuws was schaars. In augustus werden meer woningen in aanbouw genomen in de Verenigde Staten dan een maand eerder. De stijging was sterker dan verwacht.

De OESO werd positiever over economische groei. In 2022 groeit de wereldeconomie 4,4 procent, na een groei met 5,7 procent dit jaar, verwacht de denktank. Over Duitsland werd de OESO minder positief, terwijl Frankrijk, Italië en Spanje beter uit de bus kwamen. Dit betekende per saldo toch een opwaartse bijstelling van de verwachte groei voor de eurozone in 2021 en 2022.

Bedrijfsnieuws

De beursgang van Universal Music Group in Amsterdam voor 18,50 euro per aandeel werd zeer positief ontvangen. De beursnieuweling, een afsplitsing van Vivendi, sloot op 25,10 euro.

In Parijs daalde Vivendi juist meer dan 19 procent door de afsplitsing van Universal Music Group.

Royal Dutch Shell verkoopt de bezittingen in het Permian Basin voor 9,5 miljard dollar aan ConocoPhilips. Dat is in de ogen van ING geen heel hoge prijs. Van dit bedrag wil Shell 7,0 miljard dollar laten terugvloeien naar zijn aandeelhouders. Het aandeel steeg ruim 3 procent in Amsterdam en duwde de AEX zo flink in het groen. BP won zo'n 2 procent.

Aegon kreeg maandag nul op het rekest van een Hongaarse rechtbank in zijn beroep tegen de door Boedapest geblokkeerde verkoop van Aegon's Hongaarse divisie aan Vienna Insurance Group. Aegon gaat opnieuw in hoger beroep. Het aandeel daalde in Amsterdam bijna een procent.

Sommige luchtvaartmaatschappijen bleven terrein winnen, nadat de Amerikaanse regering aankondigde dat reisverboden later dit najaar zal worden opgeheven voor gevaccineerde reizigers. De beperkingen golden voor China, Europa, Brazilië, Zuid-Amerika en India.

Op de Londense beurs lieten de mijnbouwers herstel zien. Anglo American en BHP stegen licht.

Euro STOXX 50 4.097,51 (+1,33%)

STOXX Europe 600 458,68 (+1,00%)

DAX 15.348,53 (+1,43%)

CAC 40 6.552,73 (+1,50%)

FTSE 100 6.980,98 (+1,12%)

SMI 11.789,17 (+0,19%)

AEX 786,31 (+1,03%)

BEL 20 4.111,57 (+0,80%)

FTSE MIB 25.353,36 (+1,22%)

IBEX 35 8.756,00 (+1,16%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag licht lager gesloten na een mislukte poging om te herstellen van de verliezen van de voorgaande dag.

De Amerikaanse aandelenbeurzen verloren maandag zo'n 2 procent door de zorgen over verliezen bij het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande, die zouden kunnen overslaan naar andere aandelenkoersen.

De perikelen rond Evergrande komen op een moment dat de aandelenmarkten kwetsbaar zijn. Signalen dat het herstel van de Amerikaanse economie hapert hebben de langdurige rally een halt toegeroepen. Veel brokers hebben vooraf gewaarschuwd dat september een moeilijke maand zou worden voor Amerikaanse aandelen, na een lange rally naar recordstanden afgelopen zomer.

"Het is geen verrassing dat september wat volatiliteit naar de markt brengt", zei Jay Pestrichelli, CEO van ZEGA Financial. Hij ziet de 'ruis' rond Evergrande als een koopkans. "We hebben gisteren geld aan het werk gezet." Dankzij hedge-strategieën om verliezen te beperken durft ZEGA hebberig te zijn als anderen bang zijn, zei hij.

Volgens Liz Young van SoFi was de markt "gewoon op zoek naar een reden om een stap terug te doen."

Ondertussen lijkt de Federal Reserve van plan om de geldkraan binnenkort dicht te gaan draaien. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Woensdag valt het rentebesluit, inclusief nieuwe economische ramingen en een update van de rentevoorspellingen van de beleidsmakers van de Fed.

"We staan op een keerpunt", volgens David Donabedian, chief investment officer bij CIBC Private Wealth. "We hebben een geweldige 'run' gehad, maar het wordt vanaf hier moeilijker, met lagere rendementen en meer volatiliteit", waarschuwde hij.

Amerikaanse huizenbouwers namen in augustus 1,62 miljoen woningen in aanbouw, wat 4 procent meer was dan een maand eerder. De stijging was sterker dan verwacht.

De Oeso stelde in zijn nieuwe ramingen dinsdag de verwachte groei in de Verenigde Staten in 2021 neerwaarts bij van 6,9 tot 6 procent. De verwachte groei voor 2022 ging echter omhoog van 3,6 naar 3,9 procent.

Bedrijfsnieuws

Huizenbouwer Lennar verloor 0,6 procent na tegenvallende omzetcijfers voor het afgelopen kwartaal. Problemen in de aanvoerketen lijken nog niet opgelost te zijn, meldde het bouwbedrijf.



Royal Dutch Shell heeft een akkoord bereikt over de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhillips voor 9,5 miljard dollar in contanten. Het gaat vooral op schalievelden in Texas. ConocoPhillips steeg 3,5 procent. Shell werd 4 procent meer waard.

U.S. Bancorp neemt de belangrijkste regionale bankfranchise van MUFG Union Bank over van Mitsubishi UFJ Financial Group voor ongeveer 8 miljard dollar in contanten en aandelen. Hiermee versterkt U.S. Bancorp zijn positie aan de Amerikaanse westkust. Het aandeel U.S. Bancorp steeg 2,6 procent.

Universal Music Group, dat zijn beursgang beleefde in Amsterdam, sloot 36 procent boven de introductieprijs van de beursnieuweling, die werd afgesplitst van de Franse mediagroep Vivendi.

Dinsdag nabeurs openden Adobe en FedEx de boeken. FedEx waarschuwde voor hogere loonkosten en inefficiënties door de krappe arbeidsmarkt en daalde nabeurs 4 procent. Adobe noteerde ook 4 procent lager in de handel nabeurs, na kwartaalcijfers die dichtbij de analistenverwachtingen uitkwamen.

S&P 500 index 4.354,18 (-0,08%)

Dow Jones index 33.919,84 (-0,15%)

Nasdaq Composite 14.746,40 (+0,22%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager. De beurs in Hongkong hield de deuren gesloten.

Nikkei 225 29.621,89(-0,7%)

Shanghai Composite 3.603,41 (-0,3%)

Hang Seng 24.221,54 (slotstand 21 sept.)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1720. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1726 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1712 op de borden.

USD/JPY Yen 109,50

EUR/USD Euro 1,1720

EUR/JPY Yen 128,36

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Augustus (NL)

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - September (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Juli (NL)

06:30 Investeringen - Juli (NL)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - September (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Renteverwachtingen dot plot (VS)

20:30 Federal Reserve - Persconferentie Powell (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 BlackBerry - Cijfers tweede kwartaal (Can)