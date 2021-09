Wall Street sluit licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag licht lager gesloten na een mislukte poging om te herstellen van de verliezen van de voorgaande dag.

De S&P500-index verloor 0,1 procent tot 4.354,19 punten, de Nasdaq Composite won 0,2 procent tot 14.746,40 punten en de Dow Jones-index zakte 0,1 procent tot 33.919,84 punten.

De Amerikaanse aandelenbeurzen verloren maandag zo'n 2 procent door de zorgen over verliezen bij het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande, die zouden kunnen overslaan naar andere aandelenkoersen. "Dit was geen op zichzelf staand incident", zei vermogensbeheerder Dave Wang van Nuvest Capital, die verwacht dat meer Chinese vastgoedontwikkelaars in de problemen zitten of zullen komen.

De perikelen rond Evergrande komen op een moment dat de aandelenmarkten kwetsbaar zijn. Signalen dat het herstel van de Amerikaanse economie hapert hebben de langdurige rally een halt toegeroepen. Veel brokers hebben vooraf gewaarschuwd dat september een moeilijke maand zou worden voor Amerikaanse aandelen, na een lange rally naar recordstanden afgelopen zomer.

"Het is geen verrassing dat september wat volatiliteit naar de markt brengt", zei Jay Pestrichelli, CEO van ZEGA Financial. Hij ziet de 'ruis' rond Evergrande als een koopkans. "We hebben gisteren geld aan het werk gezet." Dankzij hedge-strategieën om verliezen te beperken durft ZEGA hebberig te zijn als anderen bang zijn, zei hij.

Volgens Liz Young van SoFi was de markt "gewoon op zoek naar een reden om een stap terug te doen."

Ondertussen lijkt de Federal Reserve van plan om de geldkraan binnenkort dicht te gaan draaien. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Woensdag valt het rentebesluit, inclusief nieuwe economische ramingen en een update van de rentevoorspellingen van de beleidsmakers van de Fed.

"We staan op een keerpunt", volgens David Donabedian, chief investment officer bij CIBC Private Wealth. "We hebben een geweldige 'run' gehad, maar het wordt vanaf hier moeilijker, met lagere rendementen en meer volatiliteit", waarschuwde hij.

Amerikaanse huizenbouwers namen in augustus 1,62 miljoen woningen in aanbouw, wat 4 procent meer was dan een maand eerder. De stijging was sterker dan verwacht.



De Oeso stelde in zijn nieuwe ramingen dinsdag de verwachte groei in de Verenigde Staten in 2021 neerwaarts bij van 6,9 tot 6 procent. De verwachte groei voor 2022 ging echter omhoog van 3,6 naar 3,9 procent. De Parijse denktank voorspelt dat het economische herstel door de snel verspreidende deltavariant van het coronavirus wel zal haperen maar niet ontsporen.

De euro/dollar handelde rond 1,1726. Een vat WTI-olie werd 0,4 procent duurder op 70,56 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Huizenbouwer Lennar verloor 0,6 procent na tegenvallende omzetcijfers voor het afgelopen kwartaal. Problemen in de aanvoerketen lijken nog niet opgelost te zijn, meldde het bouwbedrijf.

Johnson en Johnson meldde dat een studie en de praktijk bewijzen dat zijn enkele vaccin tegen het coronavirus sterke en langdurige bescherming biedt tegen opname in het ziekenhuis en overlijden. Het aandeel steeg 0,5 procent.

Royal Dutch Shell heeft een akkoord bereikt over de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhillips voor 9,5 miljard dollar in contanten. Het gaat vooral op schalievelden in Texas. ConocoPhillips steeg 3,5 procent. Shell werd 4 procent meer waard.

U.S. Bancorp neemt de belangrijkste regionale bankfranchise van MUFG Union Bank over van Mitsubishi UFJ Financial Group voor ongeveer 8 miljard dollar in contanten en aandelen. Hiermee versterkt U.S. Bancorp zijn positie aan de Amerikaanse westkust. Het aandeel U.S. Bancorp steeg 2,6 procent.

Universal Music Group, dat zijn beursgang beleefde in Amsterdam, sloot 36 procent boven de introductieprijs van de beursnieuweling, die werd afgesplitst van de Franse mediagroep Vivendi.

Dinsdag nabeurs openden Adobe en FedEx de boeken. Adobe noteerde 4 procent lager in de handel nabeurs, ondanks een stijging van de winst en een hoger dan verwachte omzet van 3,94 miljard dollar.