Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oktoberfuture op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,4 procent hoger op 70,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. De markt is in afwachting van de wekelijkse Amerikaanse voorraadcijfers. Naar verwachting zijn de olievoorraden in de VS voor de zevende week op rij gedaald. Analisten rekenen gemiddeld op een daling van de handelsvoorraad ruwe olie met 3,8 miljoen vaten in de afgelopen week. Shell kondigde dinsdag aan zijn schalie-olie-activiteiten in het Permian-bassin te verkopen aan ConocoPhillips voor 9,5 miljard dollar in contanten. De deal wijst erop dat de grote oliebedrijven nog niet echt geloven in een afscheid van fossiele brandstoffen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.