Herstel op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag hoger gesloten. Beleggers werden optimistischer nadat onrust over de Chinese vastgoedmarkt maandag nog leidde tot verliezen.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 1,0 procent tot 458,68 punten, de Duitse DAX won 1,4 procent op 15.348,53 punten en de Franse CAC 40 kon 1,5 procent bijschrijven op 6.552,73 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,1 procent hoger op 6.980,98 punten.

Daarmee herstelden de beurzen van de forse tik die zij op maandag kregen, na zorgen over de implosie van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande.

"Beleggers volgen de situatie rondom Evergrande op de voet, maar maken zich ook gereed voor het rentebesluit van de Fed. Beleggers vrezen dat morgen het begin van tapering wordt aangekondigd", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Europese markten waren vandaag veel beter in staat om hun winsten vast te houden dan de Amerikaanse tegenhangers, waar nervositeit voorafgaand aan de rentecommissie van de Fed duidelijk druk legde op de S&P500, Dow en Nasdaq", zei analist Chris Beauchamp van IG. "Blijkbaar maken beleggers zich zorgen dat de aankondiging van tapering gepaard kan gaan met hints over wat de Fed daarna ook nog kan gaan doen aan renteverhogingen."

Economisch nieuws was schaars. In augustus werden meer woningen in aanbouw genomen in de Verenigde Staten dan een maand eerder. De stijging was sterker dan verwacht.

De OESO werd positiever over economische groei. In 2022 groeit de wereldeconomie 4,4 procent, na een groei met 5,7 procent dit jaar, verwacht de denktank. Over Duitsland werd de OESO minder positief, terwijl Frankrijk, Italië en Spanje beter uit de bus kwamen. Dit betekende per saldo toch een opwaartse bijstelling van de verwachte groei voor de eurozone in 2021 en 2022.

De olieprijs steeg. Een november-future West Texas Intermediate steeg 1,3 procent tot 71,06 dollar, terwijl een november-future Brent 1,2 procent hoger bewoog op 74,82 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1712 en herstelde dus niet van de daling door de onrust in de afgelopen dagen. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,1730 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De beursgang van Universal Music Group in Amsterdam voor 18,50 euro per aandeel werd zeer positief ontvangen. De beursnieuweling, een afsplitsing van Vivendi, sloot op 25,10 euro.

In Parijs daalde Vivendi juist meer dan 19 procent door de afsplitsing van Universal Music Group.

Royal Dutch Shell verkoopt de bezittingen in het Permian Basin voor 9,5 miljard dollar aan ConocoPhilips. Dat is in de ogen van ING geen heel hoge prijs. Van dit bedrag wil Shell 7,0 miljard dollar laten terugvloeien naar zijn aandeelhouders. Het aandeel steeg ruim 3 procent in Amsterdam en duwde de AEX zo flink in het groen. BP won zo'n 2 procent.

Aegon kreeg maandag nul op het rekest van een Hongaarse rechtbank in zijn beroep tegen de door Boedapest geblokkeerde verkoop van Aegon's Hongaarse divisie aan Vienna Insurance Group. Aegon gaat opnieuw in hoger beroep. Het aandeel daalde in Amsterdam bijna een procent.

Sommige luchtvaartmaatschappijen bleven terrein winnen, nadat de Amerikaanse regering aankondigde dat reisverboden later dit najaar zal worden opgeheven voor gevaccineerde reizigers. De beperkingen golden voor China, Europa, Brazilië, Zuid-Amerika en India.

Air France-KLM won circa 1,5 procent en International Consolidated Group zelfs het dubbele.

Lufthansa meldde dat de boekingen sinds vorige week met 40 procent zijn gestegen. Maandag steeg het aandeel 5 procent, waarvan dinsdag ruim 3 procent weer verloren ging.

Op de Londense beurs lieten de mijnbouwers herstel zien. Anglo American en BHP stegen licht.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger. De S&P500-index steeg 0,4 procent en technologie-index Nasdaq noteerde een plus van 0,7 procent.