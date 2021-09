Shell koploper in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs had dinsdag de wind in de rug, mede dankzij een aardige koerswinst voor indexzwaargewicht Royal Dutch Shell en een algemeen herstel na de dip van maandag. Na de opening van Wall Street leverde de AEX wel wat van zijn winst in, om te sluiten op 786,31 punten. Dat was ten opzichte van maandag nog altijd een plus van een procent.

Ondanks het herstel blijven de zorgen over de financiële problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande boven de markt hangen. De meningen zijn verdeeld over de eventuele impact voor de Chinese economie en in het verlengde daarvan de wereldeconomie.

Bloomberg meldde dinsdagmiddag dat Evergrande maandag inderdaad de rentebetaling aan ten minste twee grote schuldeisers heeft gemist. Dit is na een waarschuwing dit weekend door de Chinese overheid echter geen grote verrassing.

"Beleggers vrezen dat vastgoedgigant Evergrande uit China failliet gaat en de hele wereldeconomie met zich meetrekt. Anderen beweren dat de Chinese overheid het bedrijf niet zal redden en dat dit aangeeft dat het wel mee zal vallen met de gevolgen", aldus Justin Blekemolen van Lynx.

"Beleggers volgen de situatie rondom Evergrande op de voet, maar maken zich ook gereed voor het rentebesluit van de Fed", volgens de beleggingsspecialist.

De Fed maakt woensdagavond zijn rentebesluit bekend. De vraag is of de centrale bank dan al zal aankondigen dat het binnenkort zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat terugschroeven. De algemene consensus is dat de Fed hier mee wacht tot november. Wel worden de nieuwe economische ramingen en dot plot interessant volgens marktkenners.

De euro/dollar handelde dinsdag rond het slot op 1,1720 en een vat WTI-olie werd een half procent goedkoper op 70 dollar.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Shell, met een koerswinst van meer dan 3 procent. Shell verkoopt de bezittingen in het Permian Basin voor 9,5 miljard dollar aan ConocoPhillips, wat in de ogen van ING geen heel hoge prijs is. Van dit bedrag wil Shell 7,0 miljard dollar laten terugvloeien naar zijn aandeelhouders. "Dit lijkt mij op het eerste ogenblik niet heel positief, want dat kapitaal zouden ze beter kunnen gebruiken voor de energietransitie", vindt Blekemolen.

ArcelorMittal stond maandag flink onder druk en verloor vandaag, na aanvankelijk een herstelbeweging, nog eens 1,6 procent. Prosus ging ruim een half procent hoger na een koersdoelverlaging bij Credit Suisse. ASML steeg 2 procent.

In de AMX wonnen WDP en Basic-Fit 2,5 procent. AMG en Galapagos waren de grootste dalers, met verliezen van rond de 2 procent.

Bij de smallcaps ging Nedap aan kop met een plus van bijna 4 procent en verloor Wereldhave als grootste daler ruim 2 procent.

Onder de lokaal genoteerde aandelen won Pershing Square bijna 5 procent. De koers reageerde op de goede opening van Universal Music Group op het Damrak. De beursnieuweling, een afsplitsing van Vivendi, sloot bijna 36 procent hoger op 25,10 euro. De uitgifteprijs lag op 18,50 euro.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam bewogen de Amerikaanse beurzen volatiel.