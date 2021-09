DraftKings brengt bod uit op Entain Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) DraftKings heeft een bod uitgebracht op het Britse wedbedrijf Entain. Dit bevestigde de laatste na geruchten in de media. Entain zegt het bod, dat deels in contanten en deels in aandelen is, te zullen bestuderen. Hoe hoog het bod is, meldde Entain niet. Amerikaanse media melden dat het om een bod van 20 miljard dollar gaat. Entain stond eerder ook al in de belangstelling van MGM. Sectorgenoot William Hill accepteerde een bod van 4 miljard dollar van Caesars Entertainment vorig jaar. Het aandeel Entain steeg dinsdag ruim 18 procent, maar DraftKings daalde meer dan 6 procent. Bron: ABM Financial News

