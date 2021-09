ForFarmers voegt Belgische fabrieken samen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers vergroot zijn fabriek in het Belgische Izegem om de fabriek in Ingelmunster eind 2022 te kunnen sluiten. Dat maakte de Nederlandse diervoederproducent dinsdag bekend. De voorgenomen sluiting van de fabriek in Ingelmunster eind volgend jaar leidt tot een efficiënter en duurzamer productieproces, stelde het bedrijf. De fabriek in Izegem wordt tevens gemoderniseerd en vanaf 2023 toegespitst op de productie van voer voor rundvee en varkens. De productie van pluimveevoeders zal worden ondergebracht in een andere fabriek. Hierover volgt later bericht. "We onderstrepen met de aanpassing van de fabriek in Izegem het belang dat wij hechten aan het leveren van een constante kwaliteit van voeders en een hoge leveringsbetrouwbaarheid", stelde directeur Tom Timmerman van ForFarmers België. De opslagcapaciteit wordt vergroot zodat het bedrijf meer verschillende grondstoffen kan gebruiken. ForFarmers streeft er naar alle medewerkers in Ingelmunster te kunnen overplaatsen naar Izegem. Bron: ABM Financial News

