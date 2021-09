VanEck lanceert nieuwe cryptoproducten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VanEck heeft drie nieuwe Exchange Traded Notes op de cryptomunten Solana, TRON en Polkadot gelanceerd. Eerder al bracht VanEck ETN's uit op Bitcoin en Ethereum. "Ethereum kan zich verheugen in toenemende populariteit. Maar er zijn ook nieuwere platformen die veel voordelen bieden, zoals lagere transactiekosten of snellere processen", zegt Martijn Rozemuller, CEO bij VanEck Europa, in een toelichting op de nieuwe lanceringen. Rozemuller merkte op dat het lastig inschatten is welke crypto's over pak hem beet tien jaar de meest populaire zijn. Hij trekt daarbij een parallel met de markt voor mobiele telefonie. "Wie had in de jaren negentig kunnen denken dat Nokia en BlackBerry zoveel marktaandeel zouden verliezen?" Volgens de CEO is het daarom goed dat er breed gespreid kan worden belegd. De ETN's zijn genoteerd aan Xetra Deutsche Börse. Market maker voor de nieuwe ETN's is Flow Traders. Bron: ABM Financial News

